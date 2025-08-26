Barrack depuis Baabda : Israël est prêt à se retirer du Liban-Sud mais souhaite voir des mesures concrètes

L'émissaire américain Tom Barrack a affirmé mardi, depuis le palais de Baabda, qu' « Israël est prêt à se retirer du Liban-Sud mais souhaite voir des mesures concrètes », pressant ainsi les autorités libanaises à mettre en œuvre le désarmement du Hezbollah, qui continue de s'y opposer, près de neuf mois, jour pour jour, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre les deux pays suite à un conflit dévastateur de 13 mois.

« Israël affirme directement qu'il ne veut pas occuper le Liban et est prêt à s’en retirer, mais il souhaite voir des mesures concrètes », a souligné Tom Barrack, arrivé la veille à Beyrouth. Lors d'un point de presse au palais présidentiel, il a également rappelé que le gouvernement libanais « a défini onze points et a promis de s’y conformer, le premier étant un plan de désarmement du Hezbollah ». Il a également affirmé que ce que le président américain Donald Trump « a fait dans la région reflète sa volonté que le Liban soit prospère ».

Le gouvernement libanais a chargé l'armée, début août, d'élaborer d'ici la fin du mois un plan pour désarmer le Hezbollah et les autres milices avant la fin de l'année, mais le parti chiite continue de refuser de remettre son arsenal. « Personne ne veut d'une guerre civile », a également précisé l'émissaire américain, alors que le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem avait brandi cette menace après la décision du gouvernement.

« L’armée libanaise est la réponse, pas la Finul »

Sur le plan international, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se prononcer incessamment sur le renouvellement du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) cette semaine, M. Barrack a souligné que « l’armée libanaise est la réponse, pas la Finul ». Il a toutefois souligné que les Etats-Unis vont approuver l'extension du mandat pour un an, alors que Washington et Tel-Aviv estiment que les Casques bleus sont inefficaces et s'opposaient à un renouvellement de son mandat.

Sur le plan régional, l'émissaire US a par ailleurs souligné que le président syrien « Ahmad el-Chareh ne veut pas de relations hostiles avec le Liban ». Tom Barrack a aussi indiqué que les US « feront venir les pays du Golfe » pour contribuer au redressement économique du Liban-Sud.

De son côté, l'envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, qui accompagne M. Barrack dans sa tournée, a affirmé qu' « Israël est prêt à avancer pas à pas avec le gouvernement, notant que « maintenant tout dépend des actes et non des paroles. Nous répondrons à chaque mesure prise par le gouvernement par une action de la part d’Israël ».

Dans un entretien accordé à la presse lundi, Mme Ortagus avait déjà souligné que le secrétaire général du Hezbollah et son parti « ne représentent pas le peuple libanais », affirmant que Washington « aidera l'armée libanaise à développer et exécuter » le plan de désarmement du parti chiite.

Accompagnant les deux émissaires, le sénateur américain Lindsay Graham, a estimé depuis Baabda que le Liban « doit désarmer le Hezbollah avant de poser la question du retrait d’Israël ». Il a également affirmé que « le Hezbollah n’est pas loyal envers le peuple et agit pour un agenda extérieur et non pour le peuple libanais. Je pense que les Libanais veulent un avenir meilleur et qu’Israël ne regardera pas le Liban d’une manière différente à moins que le Liban n’agisse différemment ». Il a aussi rappelé que « l'idée du désarmement du Hezbollah est venue du peuple libanais ». Le sénateur US a également souligné que « le retrait israélien dépend de ce que fera le Liban. Si le Hezbollah et les Palestiniens ne sont pas désarmés, il n’y aura aucune avancée, et l’Arabie saoudite ne viendra pas aider » le pays, a-t-il prévenu.

Le désarment du Hezbollah, « difficile mais décisif »

De son côté, la sénatrice américaine d'origine libanaise Jeanne Shaheen a affirmé « soutenir les décisions courageuses du gouvernement ». « Notre réunion avec le président Joseph Aoun était fructueuse », a-t-elle ajouté, affirmant « comprendre que le désarmement du Hezbollah est une étape difficile mais décisive ». Elle a souligné que « l’armée libanaise a besoin de soutien matériel et logistique. Nous en avons discuté aujourd’hui avec le président Aoun. Nous aiderons à soutenir l’armée et l’économie si le Liban parvient à désarmer le Hezbollah », a-t-elle poursuivi. Elle a par ailleurs souligné que « les États-Unis soutiennent les réformes du secteur bancaire et espèrent que le Parlement réussira à les mettre en œuvre ».

La délégation américaine a ensuite été reçue par le président du Parlement Nabih Berry et devra par la suite s'entretenir avec le Premier ministre Nawaf Salam.

Son déplacement intervient dans un contexte de tensions sur la scène libanaise. Si le gouvernement de Nawaf Salam a adopté le 7 août la « feuille de route » américaine qui devrait permettre progressivement de garantir le respect de la trêve entre le Liban et Israël et de désarmer les milices présentes au Liban, le parti chiite en tête, ce dernier ne semble pas prêt à coopérer. Lundi, Naïm Kassem avait réaffirmé son refus que les armes de son parti soient retirées. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait salué le jour même les « efforts du Liban pour désarmer le Hezbollah » d’ici à la fin de l’année, proposant de « réduire » la présence israélienne au Liban-Sud si ce désarmement était mis en œuvre, sans toutefois évoquer un retrait de ses militaires.