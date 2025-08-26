Sur la question des minorités, Washington s’éloigne de Damas

Washington serait-il en train d’opérer un virage significatif dans son approche du dossier syrien ? Alors que les États-Unis insistaient jusqu’à présent sur la nécessité de renforcer le pouvoir central et la souveraineté du pays, les propos tenus le mois dernier par l’émissaire américain Tom Barrack à un groupe de journalistes ne sont pas passés inaperçus. Dans un revirement apparent, le diplomate a alors affirmé que la Syrie pourrait devoir explorer des alternatives à un État trop centralisé, rejoignant ainsi les revendications de décentralisation portées par l’administration autonome kurde. « Pas une fédération, mais quelque chose qui s’en rapproche », a précisé Tom Barrack, afin de permettre aux différentes communautés du pays « de conserver leur intégrité, leur culture, leur langue, et de ne pas...

