Une double frappe sur l'hôpital Nasser fait au moins 15 morts dont quatre journalistes

Une attaque israélienne menée avec un drone kamikaze sur l'hôpital Nasser, à Khan Younès dans le sud de Gaza, a fait au moins 15 morts, dont quatre journalistes, a annoncé la Défense civile dans l'enclave assiégée. Selon al-Jazeera, les étages supérieurs, dont le toit de l'établissement où se trouvaient les journalistes, ont été visés par le drone. Lorsque des secouristes ont voulu venir en aide aux victimes, une autre frappe a été lancée.

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza, cité par al-Jazeera, a confirmé que les journalistes tués sont : Houssam el-Masri, qui travaillait comme photojournaliste avec l'agence Reuters ; Mohammad Salamé, photojournaliste pour al-Jazeera ; Mariam Abou Daqa, journaliste pour différents médias dont l'Associated Press et The Independent Arabic ; et Moaz Abu Taha, journaliste pour la chaîne NBC. « Le nombre de journalistes martyrs s’élève à 244 après l’annonce du martyre de quatre journalistes lors de l’attaque contre l’hôpital Nasser », a ajouté le bureau de presse dans le communiqué. La chaîne qatarie a, pour sa part, affirmé avoir perdu l'un de ses journalistes, Mohammed Salamé. La mort de Mohammad Salamé est « confirmée », a déclaré à l'AFP un porte-parole d'al-Jazeera, suite à l'annonce par la chaîne du décès de son journaliste dans une frappe israélienne à Gaza.

Un secouriste fait également partie des victimes.

Selon des témoins de l'attaque cités par Reuters, la deuxième frappe a eu lieu après que les secouristes, les journalistes et d’autres personnes se sont précipités sur le site de la première attaque. La diffusion en direct de l'agence depuis l’hôpital, qui était gérée par leur caméraman Houssam el-Masri, s’est soudainement interrompue au moment de la première frappe.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a dit « vérifier ».

Après une frappe le 10 août, la chaine qatarie avait perdu six de ses journalistes, dont Anas el-Sharif.