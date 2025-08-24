Le refus du Hezbollah de céder son arsenal est une déclaration de « coup d’État », selon Achraf Rifi

Le député sunnite de Tripoli Achraf Rifi a affirmé dimanche que « le refus du Hezbollah de remettre ses armes n’est plus un différend politique, mais une déclaration explicite de coup d’État », ajoutant que « les Libanais vivent désormais dans la crainte face aux menaces du parti et à son arsenal ».

Le gouvernement de Nawaf Salam attend d’ici la fin août un plan de l’armée pour le désarmement des milices au Liban, en tête desquelles le Hezbollah, suite à une décision du Conseil des ministres. Cette mesure a suscité une levée de boucliers de la part de la formation pro-iranienne, alors que, depuis leur arrivée au pouvoir début 2025, le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam ont fait du monopole des armes aux mains de l’État un engagement central.

Dans une longue diatribe contre la formation chiite, sortie grandement affaiblie après treize mois de guerre contre Israël, l’ancien commandant des Forces de sécurité intérieure (FSI) a estimé que « l’arsenal du Hezbollah a pris l’État en otage, empêché l’armée libanaise d’assumer son rôle et placé le Liban au service de projets régionaux étrangers à son histoire et à son identité nationale ». Pour M. Rifi, « il ne peut y avoir d’État avec deux armes, l’une légitime et l’autre terroriste. L’État ne peut se construire qu’autour d’une armée nationale légale ».

« Les Libanais craignent votre trahison »

Le Hezbollah refuse de se plier aux décisions du gouvernement. Son secrétaire général Naïm Kassem avait multiplié les menaces, affirmant que sa formation était prête à l'affrontement si le désarmement lui était imposé. Le vice-président du conseil politique du Hezbollah, Mahmoud Comati, a assuré, par la suite, que le Hezbollah n'est pas « dans une confrontation interne libanaise ». Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale en Iran, Ali Larijani, a, lui, déclaré vendredi que son pays «continuera à soutenir le Hezbollah» et que celui-ci était en train de « se reconstruire ».

Achraf Rifi, qui avait déjà menacé d’appeler à « descendre dans la rue » pour contrer le Hezbollah, a également estimé qu’« il n’y a pas d’avenir pour le Liban tant que le parti tente de confisquer la décision de l’État au profit d’un projet régional illusoire. Ils disent porter les armes pour protéger le pays de l’ennemi et affirment craindre pour leur environnement l’agression. Mais les Libanais, eux, craignent votre trahison et vos armes. »

Ces déclarations ont été faites lors d’une cérémonie organisée au bureau de M. Rifi à Tripoli, à l’occasion du 12e anniversaire du double attentat contre les mosquées al-Taqwa et al-Salam, qui avait fait plus de 40 morts le 23 août 2013, dans un contexte de fortes tensions politiques exacerbées par la guerre en Syrie. « Nous n’oublierons pas les martyrs, nous ne négocierons pas sur leur sang, et nous ne céderons ni à l’hégémonie ni au terrorisme, quel que soit le temps que cela prendra », a-t-il insisté.

M. Rifi a en outre salué Joseph Aoun et Nawaf Salam, grâce auxquels « le Liban tente de sortir de l’une des étapes les plus dangereuses de son histoire, en raison de l’emprise du parti de l’Iran sur l’État (…) qui refuse de remettre ses armes et proclame ouvertement qu’il est au-dessus de l’État et au-dessus de la loi ».