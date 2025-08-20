Menu
Société - Drame

Un mort dans un nouvel incident de parapente à Jounieh

Un témoin a signalé « la chute d’une personne se trouvant sur un planeur et pratiquant des figures acrobatiques au-dessus de la plage de Jounié »

OLJ / le 20 août 2025 à 18h29

Un mort dans un nouvel incident de parapente à Jounieh

Une ambulance de la Défense civile dépêchée pour secourir le parapentiste. Photo envoyée par la Défense civile.

Au moins une personne est morte dans un nouvel incident de parapente à Jounieh, dans le Kesrouan, selon deux sources que L'OLJ a contactées et qui ont souhaité rester anonymes. La Défense civile a confirmé ce bilan, alors que certains médias évoquaient deux morts.

L’information a commencé à être diffusée après qu’un témoin a signalé « la chute d’une personne se trouvant sur un planeur et pratiquant des figures acrobatiques au-dessus de la plage de Jounieh ». L’appel a été fait à 16h35 locales.

« Immédiatement, des équipes spécialisées de l’unité de sauvetage maritime de la Défense civile, ainsi que celles du centre terrestre de Jounieh, se sont rendues sur les lieux. Après un relevé minutieux en mer, la victime a été retrouvée à environ 15 mètres du rivage, où il a été constaté qu’elle était décédée », a écrit la Défense civile dans un communiqué. Contactée vers 18h la Défense civile a confirmé.

Lire aussi

Accident mortel de parapente à Jounieh : quelles mesures de sécurité en vigueur au Liban ?

«Le corps a été transporté sur la plage en vue de son transfert à l’hôpital, après l’intervention des autorités de sécurité compétentes et l’accomplissement des formalités légales nécessaires», ont conclu les secouristes.

En mai dernier, un homme d’une vingtaine d’années, originaire de Minié (Liban-Nord), était mort lors d’un vol de parapente après avoir pris son envol à partir de ce même spot prisé des sportifs. Il était accompagné d’un instructeur qui aurait ensuite atterri avant de s’enfuir et de supprimer les vidéos du vol. Il s’est ensuite avéré que l’accident avait été causé par une défaillance dans la façon dont le jeune homme avait été attaché. Après trois jours de cavale, le pilote s’est livré au service des renseignements des Forces de sécurité intérieure (FSI).


Les secouristes en mer récupérant le corps du parapentiste. Photo envoyée par la Défense civile
Au moins une personne est morte dans un nouvel incident de parapente à Jounieh, dans le Kesrouan, selon deux sources que L'OLJ a contactées et qui ont souhaité rester anonymes. La Défense civile a confirmé ce bilan, alors que certains médias évoquaient deux morts.L'information a commencé à être diffusée après qu'un témoin a signalé « la chute d'une personne se trouvant sur un planeur et pratiquant des figures acrobatiques au-dessus de la plage de Jounieh ». L'appel a été fait à 16h35 locales.« Immédiatement, des équipes spécialisées de l'unité de sauvetage maritime de la Défense civile, ainsi que celles du centre terrestre de Jounieh, se sont rendues sur les lieux. Après un relevé minutieux en mer, la victime a été retrouvée à environ 15 mètres du rivage, où il a été constaté qu'elle...
