Économie - Éclairage

Eurobonds : pourquoi Karim Souhaid est devenu la bête noire des créanciers

Le gouverneur de la BDL placerait en priorité la protection des déposants avant les intérêts des détenteurs d'eurobonds et la sauvegarde du secteur bancaire avant toute concession au FMI.

Par Mounir YOUNES, le 22 août 2025 à 00h00

Le gouverneur de la BDL, Karim Souhaid. Photo DR

À l’approche de la finalisation du projet de loi sur l’«organisation financière » et la restitution des dépôts, attendu pour la seconde quinzaine de septembre selon des sources au ministère des Finances, les interrogations se multiplient chez les détenteurs d'eurobonds. Ces derniers s’interrogent sur la possibilité qu’un nouvel accord préliminaire soit conclu entre le Liban et le Fonds monétaire international (FMI), après l’échec de la mise en œuvre de l’accord signé en avril 2022.Pour les créanciers internationaux, un tel accord augmenterait sensiblement les chances d’ouvrir des négociations avec l’État libanais en vue de restructurer une dette obligataire dont la valeur nominale dépasse 31 milliards de dollars – dont environ 5 milliards détenus par la BDL. Avec les intérêts accumulés depuis le défaut de paiement de mars 2020, cette...
