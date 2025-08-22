Jeux en ligne illégaux : l’instruction est close

Après environ un mois d’enquête dans l’affaire du Casino du Liban liée aux jeux en ligne illégaux, le juge d'instruction au Mont-Liban, Tarek Bou Nassar, a transmis, la semaine dernière, le dossier au chef du parquet d’appel de Baabda, Sami Sader, afin de recueillir son avis, préalablement à la rédaction de l’acte d’accusation.L’affaire des jeux de hasard illégaux avait été révélée au grand jour le 18 juin, lorsque des agents de la Sûreté de l’État avaient effectué une descente dans les locaux du Casino du Liban, à Maameltein (Kesrouan), où ils avaient saisi des serveurs et des ordinateurs. Une enquête du parquet financier, alors dirigé par intérim par Dora el-Khazen, a établi que la société OSS (Onlive Support Services) chargée, en 2022, par le Casino du Liban de gérer la plateforme de jeux...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte