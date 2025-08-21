Coup de pression israélien sur le Liban-Sud : un mort à Deir Siriane, tirs de missiles sol-sol

Israël a exercé un nouveau coup de pression entre mercredi soir et jeudi matin sur le Liban-Sud, avec une série de frappes, dont une meurtrière par drone dans la matinée et d'autre menées dans la nuit avec des missiles sol-sol. L'emploi de ces derniers est inédit depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec le Hezbollah, le 27 novembre 2024, selon notre correspondant local Mountasser Abdallah.

Vers 7h, jeudi matin, un drone de l'armée israélienne a ainsi pris pour cible un scooter à Deir Siriane, dans le caza de Marjeyoun, tuant son conducteur, rapporte notre correspondant. Après le tir, des drones israéliens continuaient de survoler la zone. Selon les informations locales disponibles, la victime s'appelle Salim Salmane el-Khatib. Deux de ses frères avaient été auparavant tués dans des attaques israéliennes.

Une bombe a en outre été tirée ce matin depuis un drone israélien près d'un engin de chantier à Aïtaroun (Bint Jbeil), sans faire de blessés.

« Entrepôts d'armes et lance-roquettes du Hezbollah »

Mercredi soir, vers 21h, après une journée relativement calme, une frappe menée par un drone a visé un immeuble résidentiel d'el-Hoch, dans le caza de Tyr, faisant sept blessés. L'immeuble ciblé avait déjà été attaqué précédemment, selon nos informations. Un bombardement a ensuite été mené sur la périphérie d'Ansar, dans le caza de Nabatiyé, vers 22h30. Selon notre correspondant, ces tirs ont donc été menés avec des missiles sol-sol tirés depuis le territoire israélien. Une autre frappe utilisant le même type de projectile a ensuite visé la zone dite d'« al-Ras », à Deir el-Zahrani, également dans le caza de Nabatiyé. Les missiles ont été aperçus dans le ciel de la région par des habitants.

Après ces tirs, l'armée israélienne a dit avoir frappé des « infrastructures, entrepôts d'armes et un lance-roquettes » au Liban-Sud, sans préciser dans quelles localités ni le type de munitions utilisées.

Dans la nuit également, des tirs à l'arme automatique ont été menés depuis le site de Roueissat el-Alam, sur les hauteurs contestées de Kfarchouba, en direction de ce village du caza de Hasbaya, dans le secteur-est de la frontière.

Ces attaques ont eu lieu alors que l'armée israélienne poursuit, malgré la trêve, ses frappes et tirs sur le Liban-Sud, et moins régulièrement sur d'autres régions considérées comme des fiefs du Hezbollah, comme la Békaa et la banlieue sud de Beyrouth. Pour tenter de mettre fin à ces agressions, les États-Unis ont présenté une « feuille de route », via l'émissaire Tom Barrack, qui vise à mettre en application « pas à pas » différentes mesures entre Beyrouth et Tel-Aviv. Le Liban a fait un premier pas dans ce sens en acceptant officiellement le « plan Barrack » et en donnant à l'armée jusqu'à la fin de l'année pour désarmer le Hezbollah et les autres groupes armés dans le pays. En contrepartie, Israël devrait entre autres se retirer progressivement des positions qu'il occupe encore au Liban-Sud et libérer les détenus libanais dans ses prisons.