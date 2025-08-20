Sa maison détruite par Israël, un propriétaire fait l'objet d'une plainte concernant son permis de construire

Une vidéo du média libanais al-Akhbar montrant l’ampleur des destructions de la récente guerre entre le Hezbollah et l’État hébreu dans le village frontalier de Aadaïssé (Marjeyoun) au Liban-Sud a circulé lundi sur les réseaux sociaux. Parmi les bâtiments détruits se trouve une maison « vieille de 120 ans », ont déclaré des internautes, dont le journaliste pro-Hezbollah Fayçal al-Achmar. Selon les informations qui circulent, les Forces de sécurité intérieure auraient contacté le propriétaire de cette maison détruite par les bombardements israéliens pour lui demander de détruire un mur construit aux abords de la demeure pour lequel il n’aurait pas reçu de permis de construire. « Le mur construit contrevenait à la loi », a commenté au Akhbar le mokhtar du village, Mohammad Rammal.

Une plainte avait déjà été déposée concernant cette infraction avant la guerre débutée le 8 octobre 2023. « Les autorités avaient transmis au propriétaire une mise en garde et une plainte existait jusqu’à aujourd’hui », explique Mohammad Rammal. Si certains internautes critiquent cette demande, le mokhtar précise que le poste de police local a lui aussi été détruit et déplacé dans une localité voisine, à Qlayaa, compliquant la tâche des autorités.

Contacté, le ministère de l’Intérieur n’était pas en mesure de commenter cette affaire. Malgré un cessez-le-feu mis en place le 27 novembre entre les deux belligérants, les violations israéliennes sont quasi quotidiennes au Liban-Sud, la région étant encore sujette à de nombreuses destructions par le biais de bombardements aériens ou de frappes de drones. Alors qu’Israël affirme viser des infrastructures du Hezbollah, des attaques sont régulièrement perçues au Liban comme visant le patrimoine historique du pays. La ville de Nabatiyé (Liban-Sud) a notamment été gravement endommagée par les bombardements israéliens, une partie importante du patrimoine culturel de la ville étant désormais détruite.