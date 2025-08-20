Menu
Politique - Désarmement

Kabalan répond à Raï : Les armes du Hezbollah sont celles de Dieu

La décision gouvernementale « expose le Liban », selon le mufti jaafarite.

L'OLJ / le 20 août 2025 à 12h45

Kabalan répond à Raï : Les armes du Hezbollah sont celles de Dieu

Le mufti jaafarite Ahmed Kabalan. Photo ANI

Le mufti jaafarite Ahmed Kabalan, considéré comme proche du tandem chiite, a répondu vertement mercredi au patriarche maronite Béchara Raï, lui assénant qu’« aucune force sur terre ne peut enlever au Hezbollah ses armes car ses armes et celles du mouvement Amal sont les armes de Dieu ».

Le communiqué du dignitaire chiite a été publié au lendemain d’une diatribe virulente de Mgr Raï contre le parti chiite. « Le Hezbollah a vidé la résistance de son véritable sens ; la résistance ne consiste pas à se soumettre aux diktats de l’Iran », avait martelé mardi le chef de l’Église maronite dans un entretien sur Al-Arabiya, invitant « le Hezbollah à penser à sa « libanité ».

« Nous-mêmes, notre existence et toutes nos capacités sont mobilisés pour défendre le Liban. Nous sommes une force que Dieu a dotée de sacrifices historiques et de victoires nationales malgré les coups portés », a écrit Ahmad Kabalan, qui a souligné que le Hezbollah « n'a pas été vaincu et ne sera pas vaincu », en référence à la récente guerre de la milice chiite contre Israël.

Lire aussi

Les dernières cartes du Hezbollah

Déclenché le 8 octobre 2023 en soutien au Hamas à Gaza, le conflit, d'abord larvé, a pris une tournure ouverte à l'automne 2024, l'armée israélienne bombardant massivement le Liban-Sud, la banlieue sud de Beyrouth et la Békaa, éliminant des cadres supérieurs du parti chiite et surtout son secrétaire général, Hassan Nasrallah, et détruisant en grande partie son arsenal. Malgré un cessez-le-feu, le 27 novembre 2024, l’État hébreu continue de mener des assassinats ciblés au Liban-Sud, fauchant au passage, des vies civiles.

La communauté chiite en a assez de la capitulation

Le mufti Kabalan a estimé que « le monopole des armes aux mains de l'État a échoué à cause de la proposition américaine. Il expose le Liban, son peuple et ses intérêts souverains et nationaux au milieu d'un État faible qui ne fait rien d'autre que de décompter les frappes depuis ses bureaux vides », a martelé l'uléma proche du Hezbollah.

« Si le Liban moderne est doté d’un héritage historique, c'est bien celui que lui ont légué le mouvement Amal, le Hezbollah et les autres forces de résistance qui ont vaincu Israël et arraché l'État libanais, ses institutions et ses différents secteurs aux griffes d'Israël le jour où celui-ci l'a occupé », a insisté Ahmed Kabalan, faisant allusion à l'occupation israélienne du Liban-Sud entre 1978 et 2000. Le mufti a ainsi assuré que le Hezbollah « ne permettra pas au sionisme de réoccuper le Liban » car « la communauté chiite en a assez de la capitulation, de la trahison et des faux témoignages ».

 « C’est l'Iran qui a anéanti le projet du Moyen-Orient et brisé les espoirs de Washington et Tel-Aviv, qui vivent du terrorisme, de l'occupation et de la destruction, et qui a fait échouer le rêve de Washington et Tel-Aviv d'un Grand Israël », a encore affirmé le dignitaire. « Ce que nous avons accompli dans cette guerre dépasse les capacités de toute une armée », a enfin indiqué Ahmed Kabalan, estimant que « la décision de paix ou de guerre est une question de souveraineté nationale ».

commentaires (19)

Le pire avec ces fous de Dieu, c’est qu’ils sont convaincus de ce qu’ils disent et leurs délires mystiques sont réels dans leurs têtes: plus vous leur tapez dessus et plus ils s’imaginent gagner des victoires divines par leurs sacrifices, des masochistes quoi qui vivent dans un monde virtuel et alternatif et, en tous cas, mourir en martyr n’est qu’un passage à un meilleur paradis! Raisonner et dialoguer avec ces hurluberlus c’est perdre son temps et pas d’autre choix que la force, hélas!

Saliba Nouhad

15 h 00, le 20 août 2025

Commenter Tous les commentaires
  • Que les religieux se taisent. A commencer par Rai, Kabalan et tout autre. Le DIABLE ange du mal a des armes et non Dieu, le DIEU DE L

    La Libre Expression. La Patrie en peril.

    14 h 51, le 20 août 2025

  • Je propose une aimable scission entre le Liban doté de bon sens et les adeptes LaLaLand de ce monsieur et de ce qu’il représente

    Lebinlon

    14 h 49, le 20 août 2025

  • Selon tout ce qu‘on nous a inculqué, aux chrétiens comme aux musulmans, Dieu est tout-puissant. Nous disons tous „isa Allah rad, Inchallah, etc“. De ce fait, je ne pense pas qu‘il aie besoin d‘armes terrestres pour arriver à son but, sa volonté. Est-ce que quelqu‘un pourrait expliquer à cet illuminé que Dieu n‘a pas besoin de ces armes? Il a d‘autre moyens, certainement…

    Micheline

    14 h 43, le 20 août 2025

  • Franchement, y a des lecteurs qui n’arrivent pas à faire le distinguo entre : « vivre en guerre avec destructions à la clé tout en suivant un pays qui pousse vers la guerre » et des pays dont nous partageons langues et cultures (et là où nos enfants et familles vont pour études et tourisme ) qui essaient de pacifier le liban pour que nous vivions en paix et sereinement. Surtout que les voies militaires n’ont donné que destructions, pertes, morts et misères depuis des décennies. OUVRONS LES YEUX…Nous sommes libanais et non palestiniens ou syriens . Que chacun s’occupe de son pays et le pacifie.

    LE FRANCOPHONE

    14 h 31, le 20 août 2025

  • Ce gars doit consulter… et si des gens gobent ce qu’il dit… ils devront subir une cure de désintoxication et de remise à jour de leurs neurones pour leur enseigner comment raisonner seuls, bien utiliser ces neurones et qu’ils/ qu’elles sachent que le Liban se construit sous la houlette d’un état national et non via la dépendance envers un pays étranger qui fournit armes et destructions au lieu de fournir aides pour reconstruire et aides pour pacifier le pays. Ce que font d’autres pays. Négocier, pacifier est de loin plus intelligent que menacer puis enfin recevoir une raclée … divine !!

    LE FRANCOPHONE

    14 h 23, le 20 août 2025

  • Aaah, alors si Dieu s'en mêle... Il croit sérieusement ce qu'il dit ?

    Paul KAIKATI

    14 h 02, le 20 août 2025

  • Aucune différence entre le diktat de l’Iran et celui de États-Unis. Chacun d’eux a son public résigné , obéissant et soumis.

    Hitti arlette

    14 h 01, le 20 août 2025

  • Le gars se prend pour dieu !! Incroyable...

    Ludovic Hasquette

    13 h 57, le 20 août 2025

  • Dans ce cas Dieu serait impuissant face aux israéliens et irait de défaite en défaite face à une armée de renégats? Ou alors le Dieu juif serait plus puissant que le Dieu Chiite?

    AFL

    13 h 54, le 20 août 2025

  • Greatest legacy is failure

    Jonathan Farah

    13 h 51, le 20 août 2025

  • Voilà le résultat attendu en réaction à l’attaque du patriarche contre le parti de Dieu. .Au lieu d’adopter un langage rassembleur, le chef de l’église maronite a cherché des centaines de milliers de citoyens au pire moment de l’histoire du pays Le chrétien aime, pardonne et doit être empathique envers ceux qui ont perdu des milliers de leurs enfants, leurs maisons et leurs terres.

    Hitti arlette

    13 h 38, le 20 août 2025

  • Faut verifier s'il le gars a pris ses medicaments le matin...

    Fadi Chami

    13 h 35, le 20 août 2025

  • A ce niveau, le deni est remarquable. Il semble que meme la psychiatrie soit incapable d'apprehender ce genre de delire. C'est grave. Il faudrait enfermer cette espece d'individus dangereux, non pas seulement pour les menaces contre autrui, mais aussi pour les proteger d'eux-meme.

    Michel Trad

    13 h 27, le 20 août 2025

  • Ok parfait pourquoi on laisse pas ce monsieur et tous les milices du Hezbollah et Amal libèrent le Liban avec les armes de DIEU ? Qu’on se mêle pas qu’on se met de côté et qu’on regarde. Le résultat sera clair et on aura enfin un Liban libre

    Gebran Eid

    13 h 17, le 20 août 2025

  • Hahahaha !! MDR !!

    Philippe NABAA

    13 h 16, le 20 août 2025

  • Ahmed Kabalan cherche à être éliminé par Israël comme Nasrallah...

    Michel Le Tallec

    13 h 04, le 20 août 2025

  • Ce n'est plus du déni mais du délire.

    Moi

    13 h 01, le 20 août 2025

