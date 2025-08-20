Le pape Léon XIV viendra au Liban « avant la fin de l'année », annonce Raï

Le pape Léon XIV viendra au Liban « d'ici décembre », a annoncé mardi le chef de l'Église maronite Béchara Raï dans un entretien accordé à la chaîne al-Arabiya.

« La date de la visite n'est toujours pas confirmée, mais le pape se rendra au Liban d'ici décembre », a affirmé le patriarche maronite. Il a également indiqué que « des préparatifs sont déjà en cours », en attendant que le Vatican fixe la date du voyage.

Depuis son intronisation en mai, Léon XIV, 69 ans, premier pape originaire des États-Unis, n'a toujours pas effectué de déplacement à l'étranger. Il avait exprimé en juillet son intention de se rendre en Turquie d’ici la fin de l’année, à l’occasion du 1 700ᵉ anniversaire du concile de Nicée, célébré à Iznik.

Son prédécesseur, le pape François, avait exprimé à plusieurs reprises son désir de se rendre à Beyrouth, jusqu’à aujourd’hui marquée par les visites en 2012 de Benoît XVI et en 1997 de Jean-Paul II. Des problèmes de santé à répétition avaient cependant reporté à plusieurs reprises un éventuel déplacement et il n'a pas eu l'occasion de venir au Liban avant sa mort, le 21 avril dernier.