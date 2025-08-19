Virulente attaque de Raï contre le Hezbollah : Il a « vidé la résistance de son véritable sens »

Le patriarche maronite Béchara Raï a indiqué que « les fils de la communauté chiite en ont assez de la guerre et veulent vivre en paix », soulignant qu’« il existe un consensus libanais ferme sur l’application de la décision de désarmer le Hezbollah ».

Le patriarche maronite faisait référence aux deux décisions du Conseil des ministres datant du 5 et du 7 août, en faveur du désarmement des groupes armés au Liban, dont le Hezbollah, et approuvant la feuille de route américaine transmise aux autorités par l’émissaire américain Tom Barrack. L’armée libanaise a été chargée de présenter un plan d’ici le 31 août prévoyant un désarmement qui devrait être exécuté avant la fin de l’année. Ces décisions ont provoqué la colère du secrétaire général du Hezbollah, qui a prononcé un discours d’une rare violence vendredi dernier, dans lequel il réitérait le refus de son parti de remettre les armes, allant jusqu’à agiter la menace d'une guerre civile au cas où les autorités libanaises insisteraient à désarmer son parti.

Dans une interview accordée à la chaîne al-Arabiya, Mgr Raï a estimé que « les propos du secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Kassem, relèvent de la surenchère et qu’il n’y aura pas de guerre civile au Liban ». Le patriarche a ajouté que « le Hezbollah doit arriver à la conviction que l’armée protège tous les Libanais sans distinction », en rappelant que « la coexistence est ce qui caractérise le Liban et qu’elle est inscrite dans la Constitution ».

« Le Hezbollah a vidé la résistance de son véritable sens ; la résistance ne consiste pas à se soumettre aux diktats de l’Iran », a martelé le patriarche dans une de ses plus virulentes attaques contre le parti chiite. Il a poursuivi en affirmant que « la décision du gouvernement libanais est claire : en finir avec toute arme illégale », insistant sur le fait que « le Hezbollah doit penser à sa « libanité » », et notant que « la guerre de soutien à Gaza a apporté la ruine au Liban ». Selon lui, « la priorité doit aller à la reconstruction et au redressement, non à la guerre ». « Les chiites sont une communauté libanaise qui existe avant la naissance de ce qu'on appelle la résistance, a encore lancé le patriarche. Le Hezbollah doit avoir une allégeance totale au Liban et cesser son allégeance à l’Iran ».

Le dernier discours de Naïm Kassem a en effet été prononcé au lendemain de la visite l’émissaire iranien Ali Larijani au Liban, où il a tenu des propos en faveur du maintien de la résistance. Le prélat maronite avait d’ailleurs qualifié de « flagrante » l’ingérence iranienne dans les affaires libanaises, et martelé que « la résistance n’est pas synonyme d’obéissance aux ordres iraniens ». Il avait estimé que « les fils de la communauté chiite sont las de la guerre et aspirent à vivre en paix ».

Sur un autre plan, Mgr Raï a estimé qu’« il n’y a pas d’obstacle à la paix avec Israël à l’avenir, lorsque les conditions seront favorables ». Il a enfin révélé que « la visite du pape au Liban aura lieu avant la fin de cette année ».

Le Hezbollah s’est engagé dans un front de soutien du Hamas un jour seulement après l’attaque du groupe islamiste palestinien à l’intérieur du territoire israélien, le 7 octobre 2023. Cette offensive a entraîné la bande de Gaza dans une guerre avec Israël qui perdure depuis bientôt deux ans. Au Liban, ce nouveau conflit avec l’État hébreu a laissé le Hezbollah exsangue et privé le parti chiite de ses principaux leaders et cadres politiques et militaires, dont son précédent secrétaire général Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre 2024.