Pas moins de 30 % des archives de Télé Liban déjà numérisées, le reste d’ici début 2026

Lancé il y a un an, le projet de numérisation et de sauvegarde des archives physiques de Télé Liban progresse bien malgré le contexte économique et sécuritaire difficile que connaît le pays. « À ce jour, environ 30 % des collections ont déjà été numérisées. L’objectif est de numériser toutes les archives d’ici début 2026 », a déclaré à L’Orient-Le Jour le ministre de l’Information Paul Morcos.

Ce projet a été lancé en août 2024, donc bien avant la formation du gouvernement de Nawaf Salam, par Télé Liban et l’Unesco en partenariat avec la fondation ALIPH, une organisation qui s’est fixée pour mission de protéger et réhabiliter le patrimoine culturel affecté par la guerre, le changement climatique et les catastrophes. Une enveloppe de 85 000 dollars a été allouée ainsi qu’un accompagnement technique.

« La numérisation et la sauvegarde sont assurées par l’équipe de la direction des archives de Télé Liban, en collaboration avec un expert désigné par l’Unesco pour encadrer et optimiser le processus », a précisé le ministre.

Selon les informations fournies par le haut responsable ainsi que par la nouvelle PDG de Télé Liban, Élissar Naddaf Geagea, ce projet de réhabilitation des archives de Télé Liban « vise à préserver et valoriser un patrimoine audiovisuel unique », comptant plus de 45 000 supports divers, en procédant à la numérisation intégrale des collections et à leur inventaire détaillé. Ces archives sont actuellement « conservées au siège de Télé Liban à Hazmiyé, dans des conditions de stockage appropriées ». Elles incluent, entres autres :

* Des pellicules 16 mm utilisées par les équipes TV dès les années 1950 et jusque dans les années 1980, principalement pour les tournages en extérieur ;

* Des bandes magnétiques de 2 pouces (2-inch quadruplex videotapes), qui se sont imposées comme l’un des premiers standards de l’enregistrement vidéo dans la télévision dans les années 1960-1980 ;

* Des cassettes vidéo Umatic, VHS et Betacam, trois formats utilisés respectivement comme premier format professionnel TV dans les années 1970-1980, format grand public de basse qualité, et standard professionnel dominant pour le reportage et la diffusion TV des années 1980 aux années 2000.





En termes de contenus, ces supports contiennent des programmes divers produits et diffusés par Télé Liban. La quasi-totalité de ces documents sont en langue arabe.

« Ces archives incluent notamment les images de l'arrivée de la cosmonaute soviétique Valentina Terechkova à l'Aéroport international de Beyrouth en 1964, une rencontre importante entre le roi Fayçal ben Abdelaziz al-Saoud, le président égyptien Gamal Abdel Nasser et le roi de Libye Abdallah al-Senoussi, soulignant ainsi le rôle du Liban comme point de rencontre privilégié des dirigeants arabes, pour ne citer que ces exemples », raconte Élissar Naddaf Geagea.

Ce projet s’inscrit enfin dans une démarche plus large de sauvegarde du patrimoine audiovisuel libanais, avec pour ambition d’inscrire les archives de Télé Liban au registre « Mémoire du monde » de l’Unesco. Lancé en 1992, celui-ci rassemble toutes les collections du patrimoine documentaire qui ont été identifiées par le comité consultatif comme répondant aux critères de sélection d'intérêt universel.

Dès sa prise de fonction, le ministre de l’Information s’est fixé comme priorité de revitaliser Télé Liban. Le Premier ministre Nawaf Salam a de son côté donné en direct sur la chaîne de télévision publique sa première interview après la formation de son gouvernement.