Ne pleure pas Beyrouth,

Tes ruines et ta poussière,

La terre plie, les voûtes,

S’agenouillent sur tes pierres !

Qui es-tu ? Toi si belle !

D’où tiens-tu tout ton charme ?

Fantastique ou réelle,

Tu fleuris, même en larmes !

Splendide !

Aux yeux sans rides,

Mais ancienne comme le temps

Engloutie par le vide

Affligée par le sang !

Le cri de tes martyrs,

Les pleurs de tes enfants…

La terre qui chavire,

Les plaintes des mamans,

Font fléchir…

Font frémir…

Genoux, trônes et vents !

Ton beau port,

N’est pas mort

Il sommeille, en merveille

Puisque vagues amoureuses,

Et coquilles vermeilles,

Lui offrent somptueuses,

Sur ton triste rivage,

Le restant de leur âge !

Ne rougis pas de honte,

Tu sais ? Je te raconte,

De tous les coins du monde,

On est venu vers toi,

Te sauver du trépas !

N’est-ce pas sous tes toits,

Que danseurs de la ronde,

Sculpteurs, poètes, chanteurs,

Savants… Et enchanteurs…

Ont dansé, ont chanté,

Sculpté à ton honneur ?

Que de plumes ont coulé !

Que de duvets rêveurs !

Épris, émerveillés,

Ont clamé tous, en chœur…

Tous nos rêves sont à toi,

Notre joie, notre foi…

Nos minutes et nos heures,

Viennent offrir, à ton cœur,

Sur ton triste rivage,

Le restant de leur âge !

Et pourtant sur tes flots,

La belle en sanglots,

Cherchait son amoureux…

Mais le sable doré,

Ce soir avait juré,

Rien que des adieux !

Beyrouth au teint rosé…

Comment ont-ils osé,

Toucher à ta beauté ?

Tu viens des mains de Dieu,

Des touches du Sauveur !

Tu ressembles aux cieux…

Éternelles tes heures !

Sur ton âme blessée,

Chantonnent les promesses

Chaque brique amassée,

Séduit les forteresses.

C’est en toi que l’on rêve…

C’est par toi que l’on dure

Ton amour s’élève…

Fracasse les mesures.

Ne pleure pas Beyrouth,

Tes ruines et ta poussière,

La terre plie, les voûtes,

S’agenouillent sur tes pierres !





Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes.