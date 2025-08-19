Damas-Rojava : le spectre d’une nouvelle guerre en Syrie
Au moindre faux pas, une réaction en chaîne pourrait s’enclencher, selon les responsables des deux camps. Mais malgré la rhétorique et l’escalade, les canaux de communication restent ouverts.
OLJ / Joe MACARON ,
le 19 août 2025 à 10h31
L'entrée de l'Administration autonome du Nord-Est syrien, dans la campagne de Tabqa. Clara Hage/L'Orient-Le Jour
La Syrie semble entrer dans une phase critique. Le régime du président par intérim Ahmad el-Chareh et les Forces démocratiques syriennes (FDS) négocient sous le coup d’une confrontation qui pourrait redessiner l’équilibre dans le nord-est du pays. Les affrontements récents et la mobilisation des forces le long des lignes de contact montrent que l’accord de mars dernier, censé stabiliser la situation, repose sur des bases fragiles et pourrait s’effondrer à tout moment.Cet accord résultait d’un mélange d’intérêts locaux et régionaux après la chute du régime de Bachar el-Assad. Les FDS cherchaient à éviter une escalade avec Ankara, tout en consolidant leurs acquis territoriaux dans le Nord-Est, tandis que Damas visait à neutraliser les FDS pour prendre le contrôle de la côte et du Sud. Négocié dans l’urgence, cet accord n’a pas réglé les...
La Syrie semble entrer dans une phase critique. Le régime du président par intérim Ahmad el-Chareh et les Forces démocratiques syriennes (FDS) négocient sous le coup d’une confrontation qui pourrait redessiner l’équilibre dans le nord-est du pays. Les affrontements récents et la mobilisation des forces le long des lignes de contact montrent que l’accord de mars dernier, censé stabiliser la situation, repose sur des bases fragiles et pourrait s’effondrer à tout moment.Cet accord résultait d’un mélange d’intérêts locaux et régionaux après la chute du régime de Bachar el-Assad. Les FDS cherchaient à éviter une escalade avec Ankara, tout en consolidant leurs acquis territoriaux dans le Nord-Est, tandis que Damas visait à neutraliser les FDS pour prendre le contrôle de la côte et du Sud. Négocié dans...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.