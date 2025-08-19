Damas-Rojava : le spectre d’une nouvelle guerre en Syrie

La Syrie semble entrer dans une phase critique. Le régime du président par intérim Ahmad el-Chareh et les Forces démocratiques syriennes (FDS) négocient sous le coup d’une confrontation qui pourrait redessiner l’équilibre dans le nord-est du pays. Les affrontements récents et la mobilisation des forces le long des lignes de contact montrent que l’accord de mars dernier, censé stabiliser la situation, repose sur des bases fragiles et pourrait s’effondrer à tout moment.Cet accord résultait d’un mélange d’intérêts locaux et régionaux après la chute du régime de Bachar el-Assad. Les FDS cherchaient à éviter une escalade avec Ankara, tout en consolidant leurs acquis territoriaux dans le Nord-Est, tandis que Damas visait à neutraliser les FDS pour prendre le contrôle de la côte et du Sud. Négocié dans...

