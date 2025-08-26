Crise des déchets de 2015 : quand la mauvaise gestion bascule en catastrophe

Ce 17 juillet 2015 à l’aube, des centaines d’activistes s’apprêtent à bloquer les camions venus déverser leurs tonnes d’ordures dans la décharge de Naamé. Créée en 1997 dans le cadre d’un plan d’urgence après la fermeture des dépotoirs de la guerre libanaise (1975-1990), elle seule dessert le Mont-Liban et Beyrouth et elle est sursaturée. Seuls les initiés ont conscience de la gravité de la situation. Les autres croient dur comme fer que le gouvernement réussira à proroger une nouvelle fois la vie de ce site. Mais si les autorités avaient réussi, à tous les coups, à reporter le problème par leur propension au rafistolage, ce jour-là, les camions-bennes se sont bel et bien éclipsés des rues. Il y avait pourtant eu des signes avant-coureurs à la crise : des manifestations répétées d’écologistes et...

