Vingt-sept ans plus tard, Assala met Beyrouth en transe : quatre heures de folie au Forum

La diva syrienne Assala Nasri au Forum de Beyrouth le samedi 16 août. Photo Ali Khaddam
Samedi soir, Assala Nasri a fait vibrer Beyrouth jusqu’à l’aube. Animée par sa passion de la vie, de la musique et du chant, la diva syrienne a déployé toute l’étendue de sa voix somptueuse, sa maîtrise scénique et son sens aigu du détail – du choix minutieux des titres aux costumes raffinés – pour offrir un spectacle d’exception. Sur la scène du Forum de Beyrouth devant près de cinq mille spectateurs, elle a laissé jaillir l’amour qu’elle voue à une ville qu’elle a décrite comme son « identité, sa passion, son désir et sa compagne de cœur ».C’était son premier grand concert à Beyrouth depuis vingt-sept ans. Absente des salles, mais jamais des cœurs, ses chansons continuaient de résonner dans les mariages, les soirées et les rues du Liban. Pour ce retour tant attendu, Assala avait promis : « Une nuit exceptionnelle et historique jusqu’au...
