Lifestyle - Disparition

Du créateur Jean-Louis Mainguy à l’homme de foi Fra’ Jean-Louis

Son œuvre, tant artistique que spirituelle et civique, a laissé une empreinte mémorable au Liban et au-delà.

OLJ / Par May MAKAREM, le 17 août 2025 à 17h04,

Du créateur Jean-Louis Mainguy à l'homme de foi Fra' Jean-Louis

Fra' Jean-Louis Mainguy, en prière dans sa tenue officielle de chevalier profès de l'Ordre de Malte. Photo DR

Architecte d’intérieur, décorateur, scénographe, Jean-Louis Mainguy était pour beaucoup un « alchimiste », aménageant les espaces en y insufflant émotion et rêve. Ancien directeur adjoint de l’École des arts décoratifs et directeur de la section architecture intérieure à l’Académie libanaise des beaux arts (ALBA – Université de Balamand), il était également conseiller élu à l’Assemblée des Français de l’étranger de 2006 à 2021 et président de l’Union des Français de l’étranger au Liban, décrit par l’UFE « comme un leader visionnaire, généreux et humain, ayant marqué durablement le paysage franco-libanais » par sa défense des droits et des intérêts des Français établis hors de France. Dans un hommage sur les réseaux sociaux, le sénateur français Olivier Cadic, qui le connaissait depuis 19 ans, se souvient de lui comme d’un « homme d’une...
