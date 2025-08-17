Liban-Sud : une puissante détonation entendue dans la région de Kfar Kila
À l'aube, une puissante détonation, d'origine toujours inconnue, a été entendue dans la région de Kfar Kila, selon les sources locales de notre correspondant Mountasser Abdallah. La déflagration a été entendue dans plusieurs villages voisins.
Syrie : Chareh reçoit le patriarche Yazigi
En Syrie, le président par intérim Ahmad el-Chareh a reçu hier à Damas le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des grecs-orthodoxes, Jean X Yazigi, a rapporté la présidence sur Telegram.
Les deux hommes ont discuté du « rôle de l'Eglise » dans la consolidation de l'unité nationale en Syrie et dans la préservation de la paix civile.
Cette rencontre a eu lieu près de deux mois après l'attentat à l’église Saint-Élie des grecs-orthodoxes à Damas le 22 juin dernier, qui a fait 25 morts et 63 blessés. L'attentat avait été revendiqué quelques jours plus tard par un mystérieux groupuscule jihadiste syrien répondant au nom de « Saraya Ansar el-Sunna » (« Brigade des partisans des sunnites »). Les autorités syriennes ont, elles, accusé l'organisation État islamique.
La diplomatie américaine suspend ses visas humanitaires pour les Gazaouis
La diplomatie américaine a annoncé hier qu'elle mettait fin, le temps d'une enquête, à ses visas médicaux pour des réfugiés palestiniens de la bande de Gaza, après qu'une influenceuse d'extrême droite, qui a l'oreille de Donald Trump, a dénoncé cette politique humanitaire.
« Tous les visas visiteurs pour les personnes en provenance de Gaza sont suspendus le temps que nous fassions un examen complet et minutieux du processus et des procédures utilisés ces derniers jours pour accorder un petit nombre de visas temporaires de type médical et humanitaire », a indiqué sur X le département d'Etat.
Cette annonce du ministère des Affaires étrangères, dirigé par le secrétaire d’État Marco Rubio, fait suite à des messages sur les réseaux sociaux de Laura Loomer, journaliste et influenceuse réputée pour ses sorties racistes et complotistes et qui a déjà obtenu la tête de responsables de la précédente administration démocrate de Joe Biden. Elle a ainsi annoncé vendredi avoir dénoncé auprès de parlementaires républicains l'arrivée aux États-Unis de Palestiniens de Gaza qui « travaillent pour des organisations islamiques pro-Hamas (...) affiliées aux Frères musulmans et financées par le Qatar ».
Manifestations en Israël pour la libération des otages à Gaza
Des manifestations ont débuté dans plusieurs villes d'Israël pour demander au Premier ministre Benjamin Netanyahu de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et obtenir un accord pour la libération des otages qui y sont retenus. Un immense drapeau israélien, floqué de portraits de personnes kidnappées, a été déployé à Tel-Aviv sur la « place des otages », devenue emblématique depuis le début de la guerre.
La mobilisation de dimanche survient alors qu'Israël a annoncé se préparer à prendre le contrôle de Gaza-Ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le mouvement palestinien et libérer les otages. Cette annonce a suscité en Israël l'effroi de familles d'otages qui craignent que l'opération entraîne la mort de leurs proches.
Les houthis annoncent « l’imposition d’un blocus aérien complet » contre Israël
Peu après la frappe israélienne contre Sanaa, le porte-parole militaire des houthis a annoncé « l’imposition d’un blocus aérien complet contre Israël », disant agir « en réponse à l’intensification des opérations à Gaza ». « Nous agirons pour imposer ce blocus en ciblant de manière répétée les aéroports, en particulier l’aéroport de Lod, appelé Ben-Gourion » précise le porte-parole, dans des propos rapportés par la chaîne al-Jazeera.
Après ces menaces, la chaîne 12 israélienne a indiqué que la compagnie aérienne Air Europa, la troisième plus grande compagnie espagnole, a annulé l’ensemble de ses vols prévus lundi entre Madrid et Tel-Aviv.
L'armée israélienne annonce avoir bombardé un « site énergétique » des houthis
L'armée israélienne a annoncé ce matin avoir frappé « un site énergétique » dans la région de Sanaa, utilisé par les rebelles houthis.
L'armée israélienne « a mené cette frappe à une distance de quelque 2.000 kilomètres d'Israël, en plein cœur du Yémen, ciblant un site d'infrastructure énergétique utilisé par le régime terroriste houthi », indique l'armée dans un communiqué.
