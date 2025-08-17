Les États-Unis suspendent les demandes de visas humanitaires pour les Palestiniens de Gaza.

Des manifestations organisées en Israël pour réclamer un accord sur la libération des otages.

Une puissante détonation entendue dans la région de Kfar Kila au Liban-Sud.

Ahmad el-Chareh a reçu à Damas le patriarche grec-orthodoxe Yazigi.