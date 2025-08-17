La diplomatie américaine suspend ses visas humanitaires pour les Gazaouis

La diplomatie américaine a annoncé samedi qu'elle mettait fin, le temps d'une enquête, à ses visas médicaux pour des réfugiés palestiniens de la bande de Gaza, après qu'une influenceuse d'extrême droite, qui a l'oreille de Donald Trump, a dénoncé cette politique humanitaire.

« Tous les visas visiteurs pour les personnes en provenance de Gaza sont suspendus le temps que nous fassions un examen complet et minutieux du processus et des procédures utilisés ces derniers jours pour accorder un petit nombre de visas temporaires de type médical et humanitaire », a indiqué sur X le département d'Etat.

Cette annonce du ministère des Affaires étrangères, dirigé par le secrétaire d’État Marco Rubio, fait suite à des messages sur les réseaux sociaux de Laura Loomer, journaliste et influenceuse réputée pour ses sorties racistes et complotistes et qui a déjà obtenu la tête de responsables de la précédente administration démocrate de Joe Biden. Elle a ainsi annoncé vendredi avoir dénoncé auprès de parlementaires républicains l'arrivée aux EÉtats-Unis e Palestiniens de Gaza qui « travaillent pour des organisations islamiques pro-Hamas (...) affiliées aux Frères musulmans et financées par le Qatar ». Laura Loomer a pris pour cible « Heal Palestine », que son compte X présente comme une association organisant des voyages aux EÉtats-Unis our raisons médicales de Palestiniens de la bande de Gaza. « J'ai parlé avec l'équipe du sénateur Tom Cotton (président de la commission du Renseignement, NDLR) et elle regarde comment ces Gazaouis ont obtenu un visa pour les États-Unis », a-t-elle écrit sur X.

« Jihadistes »

« C'est vraiment inacceptable. Quelqu'un devra être viré du département d'Etat quand Marco Rubio saura qui a approuvé ces visas », a réclamé Laura Loomer, accusant « le Qatar, notre ennemi, pas notre ami », d'avoir « convoyé ces Gazaouis vers les États-Unis via la compagnie Qatar Airways ». « Ils inondent littéralement notre pays de jihadistes », a-t-elle accusé.

Toujours sur X, un élu à la Chambre des représentants pour la Floride, Randy Fine, a fustigé une politique de visas « inacceptable » et promis de « coopérer avec les autorités compétentes pour (...) chercher l'expulsion immédiate » de ces Palestiniens.

L'ONG Palestine Children’s Relief Fund (PCRF), qui affirme dans un communiqué samedi soir avoir « évacué vers les États-Unis des milliers d'enfants palestiniens pour une prise en charge médicale », a exhorté « le gouvernement américain à revenir sur cette décision dangereuse et inhumaine ». « Les évacuations médicales sont une planche de salut pour les enfants de Gaza, faute de quoi ils subiraient des souffrances inimaginables, voire mourraient en raison de l'effondrement des infrastructures médicales » dans le territoire palestinien ravagé par la guerre.

Ce n'est pas la première fois que Laura Loomer a une telle influence sur l'administration Trump. Fin juillet, le Pentagone avait annulé l'embauche d'une haute fonctionnaire comme professeure à l'école militaire West Point après que l'influenceuse ultra conservatrice l'eut qualifiée de « taupe » des démocrates. Et en avril, le directeur de l'agence de renseignement NSA, Timothy Haugh, et son adjointe, Wendy Noble, avaient été limogés pour « déloyauté » envers Donald Trump, avait plastronné Laura Loomer, après avoir vu le président à la Maison Blanche.