Le sommet Trump-Poutine-Zelensky pourrait avoir lieu en Europe, propose Merz

Le sommet entre les présidents américain Donald Trump, ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine pourrait avoir lieu en Europe, a suggéré samedi le chancelier allemand, malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) visant le président russe.

« Je pense (...) qu'une telle rencontre tripartite aura lieu. La date et le lieu restent à déterminer (...) Nous avons proposé qu'un tel lieu puisse se trouver en Europe », a déclaré le chancelier Friedrich Merz dans un entretien aux chaînes allemandes NTV et RTL, diffusé samedi, dont l'AFP a obtenu le verbatim en avance.

« Il faudrait peut-être que ce soit le lieu où ces discussions aient lieu de manière permanente », a ajouté le dirigeant allemand, sans citer de ville ou pays en particulier. « Ce sont là des questions de détail. Elles ne seront clarifiées que dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines », a poursuivi M. Merz.

La Cour pénale internationale (CPI) a émis en mars 2023 un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine en raison du transfert « illégal » d'enfants ukrainiens vers la Russie.

Mais parmi les pays européens, la Hongrie s'est retirée de la CPI en avril 2025, au premier jour d'une d'une visite à Budapest du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, visé lui aussi par un mandat d'arrêt de cette juridiction, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza.

Samedi, les dirigeants européens ont affirmé être prêts à faciliter un sommet entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, au lendemain d'une rencontre entre le président américain et son homologue russe sur le conflit en Ukraine.



