Dernières Infos - Diplomatie

« Le monde est plus sûr qu'hier » après le sommet Trump-Poutine, dit le Hongrois Orban


AFP / le 16 août 2025 à 11h51,

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban prononce un discours en Roumanie, le 26 juillet 2025. Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, rare dirigeant européen proche du Kremlin, a salué samedi la rencontre entre les présidents américain et russe Donald Trump et Vladimir Poutine, qui s'est conclue par des déclarations engageantes mais sans annonce de plan de paix pour l'Ukraine.

"Pendant des années, nous avons vu les deux plus grandes puissances nucléaires démanteler le cadre de leur coopération et échanger des messages hostiles. C'est désormais terminé. Aujourd'hui, le monde est plus sûr qu'hier", a-t-il affirmé sur le réseau social X, au lendemain du sommet des deux dirigeants en Alaska.

