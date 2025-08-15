Menu
Trump a décollé pour l'Alaska, où il va rencontrer Poutine 


AFP / le 15 août 2025 à 15h37,

Le président américain Donald Trump monte à bord d'Air Force One alors qu'il s'envole pour l'Alaska afin de rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour négocier la fin de la guerre en Ukraine, depuis la base militaire Andrews dans le Maryland, aux États-Unis, le 15 août 2025. Photo REUTERS/Kevin Lamarque

Le président américain Donald Trump a décollé vendredi pour l'Alaska, où il doit rencontrer Vladimir Poutine pour un sommet historique qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine en guerre. 

« GROS ENJEUX ! », a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, peu avant de monter à bord d'Air Force One pour un vol de sept heures environ à destination d'Anchorage. 

