La Syrie interdit l'importation de certains fruits et légumes

Le ministre syrien de l'Économie et de l'Industrie, Mohammad Nidal al-Shaar, a annoncé vendredi qu'un certain nombre de fruits et légumes ne seront plus importés en Syrie afin « afin de protéger le produit local ».

La décision n° 603 stipulant l’arrêt de l’importation d’un certain nombre de légumes et de fruits, se base sur le décret législatif n° 60 de 1952 et ses amendements, ainsi que sur la décision présidentielle n° 9 du 29 mars 2025, conformément à la lettre du ministère de l’Agriculture n° 211/T en date du 10 août 2025.

Contacté, le président du Syndicat national des agriculteurs au Liban, Ibrahim Tarchichi, a affirmé que cette décision n'affectera « ni de près, ni de loin » le Liban. « Les fruits et légumes de Syrie sont déjà moins chers en Syrie, et il n'y a pas de pouvoir d'achat. Nous exportons essentiellement des agrumes vers le pays voisin », a-t-il dit.

Le premier article de la décision liste les produits dont l'importation est suspendue (tomates, concombres, pommes de terre, aubergines, poivrons, oignons, ail, citrons, amandes, noix, pistaches, pommes, raisins, pêches et figues), et ce « pendant le mois de septembre 2025 ».

L’article 2 de la décision souligne « la nécessité d’informer les autorités concernées pour son application », indiquant qu' « une copie a été envoyée à l’Autorité générale des points de passage terrestres et maritimes, au ministère de l’Agriculture, aux directions générales de l’Économie, de l’Industrie, du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs, ainsi qu’aux unions des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture syriennes, et à la Direction du commerce extérieur ».

« Cette décision s’inscrit dans le cadre de la politique du ministère syrien de l’Économie et de l’Industrie visant à soutenir la production locale et à offrir aux producteurs syriens l’opportunité de commercialiser leurs récoltes sur les marchés intérieurs », a encore indiqué le ministre.

Le ministre rappelle enfin que le 28 juillet, une décision a été prise d'interdire l’importation de plusieurs produits agricoles et de volailles à partir du début du mois d’août.