Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Entretien

Jack Lang à l'OLJ : Il faut des sanctions contre le gouvernement Netanyahu

Le président de l'IMA estime que les actes de l'Europe devraient être en harmonie avec sa philosophie. 

OLJ / Propos recueillis par Anthony SAMRANI , le 15 août 2025 à 00h00,

Jack Lang à l'OLJ : Il faut des sanctions contre le gouvernement Netanyahu

Jack Lang devant l'Institut du monde arabe le 27 janvier 2024. Photo AFP

Dans un entretien accordé à L’Orient-Le Jour, Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe et ancien ministre de la Culture, dénonce avec virulence « l'œuvre de destruction » menée par Benjamin Netanyahu à Gaza et en Cisjordanie. Il réagit par ailleurs à la décision du président français, Emmanuel Macron, de reconnaître l’État de Palestine, annonce sa prochaine visite au Liban et évoque son avenir à l’IMA.Le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait sa volonté de reconnaître l’État de Palestine en septembre prochain, un acte que vous appelez de vos vœux depuis plus de dix ans. Si cette décision a créé une dynamique intéressante, de ce côté-ci de la Méditerranée, on a tout de même l’impression que c’est « trop peu et trop tard ». Qu’en pensez-vous ?La situation à Gaza est terrible. C'est un bain de sang, c'est une...
Dans un entretien accordé à L’Orient-Le Jour, Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe et ancien ministre de la Culture, dénonce avec virulence « l'œuvre de destruction » menée par Benjamin Netanyahu à Gaza et en Cisjordanie. Il réagit par ailleurs à la décision du président français, Emmanuel Macron, de reconnaître l’État de Palestine, annonce sa prochaine visite au Liban et évoque son avenir à l’IMA.Le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait sa volonté de reconnaître l’État de Palestine en septembre prochain, un acte que vous appelez de vos vœux depuis plus de dix ans. Si cette décision a créé une dynamique intéressante, de ce côté-ci de la Méditerranée, on a tout de même l’impression que c’est « trop peu et trop tard ». Qu’en pensez-vous ?La situation à Gaza est...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut