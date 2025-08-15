Jack Lang à l'OLJ : Il faut des sanctions contre le gouvernement Netanyahu

Dans un entretien accordé à L’Orient-Le Jour, Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe et ancien ministre de la Culture, dénonce avec virulence « l'œuvre de destruction » menée par Benjamin Netanyahu à Gaza et en Cisjordanie. Il réagit par ailleurs à la décision du président français, Emmanuel Macron, de reconnaître l’État de Palestine, annonce sa prochaine visite au Liban et évoque son avenir à l’IMA.Le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait sa volonté de reconnaître l’État de Palestine en septembre prochain, un acte que vous appelez de vos vœux depuis plus de dix ans. Si cette décision a créé une dynamique intéressante, de ce côté-ci de la Méditerranée, on a tout de même l’impression que c’est « trop peu et trop tard ». Qu’en pensez-vous ?La situation à Gaza est...

