Meurtre du soldat Rooney : pourvoi en cassation contre les condamnations de personnes impliquées dans l'attaque à Aaqibiyé

Le nouveau commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, Claude Ghanem, a présenté en début de semaine un pourvoi en cassation, contre la décision du Tribunal militaire de juger pour des actes de vandalisme uniquement plusieurs hommes impliqués dans la mort du Casque bleu irlandais Sean Rooney, le 14 décembre 2022.

Fin juillet, le tribunal militaire, une juridiction d’exception dont la mission et certaines de ses décisions sont souvent contestées dans les milieux réformateurs, avait condamné à mort par contumace Mohammad Ayad, pour l'attaque d'un convoi de la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul), au cours duquel a été tué le soldat Rooney, à Aaqibiyé. Plusieurs autres personnes avaient été condamnées dans la foulée, à des amendes et des peines de prison d'un à trois mois, pour vandalisme, dans cette affaire. Ce sont ces condamnations de quatre autres hommes qui sont contestées par le juge Ghanem. Le tribunal militaire avait condamné Ali Sleiman à trois mois de prison et Ali Khalifé à un mois de prison dans la même affaire, pour avoir tenté de saboter le véhicule des Casques bleus. Tous deux sont aussi condamnés à une amende de 100 millions de livres. Moustapha Sleiman et Ali Hakim ont été condamnés à payer chacun 200 millions de livres.

Homicide intentionnel et association de malfaiteurs

Le juge Ghanem estime que le tribunal militaire a commis des « fautes lourdes dans l'application de la loi » concernant ces quatre condamnés, selon une source judiciaire haut placée. Selon elle, le magistrat conteste le fait que les quatre hommes ont été condamnés sur base d'articles pour des délits comme des bris de vitre et du vandalisme, au lieu de baser sur des articles condamnant leur participation au crime, notamment l'article 547 du code pénal qui prévoit que « quiconque aura intentionnellement donné la mort à autrui sera puni des travaux forcés de quinze à vingt ans. » Claude Ghanem estime que l'implication des quatre hommes, considérés comme des proches du Hezbollah, dans la fermeture de la route pour bloquer le convoi de la Finul et leurs actes de vandalisme, sont une participation au crime et veut qu'ils soient également jugés pour association de malfaiteurs. La source évoque, pour justifier le pourvoi du juge Ghanem, sur le fait qu'un Casque bleu qui avait tenté de s'enfuir avait percuté un van avec son véhicule, se fracturant le crâne et se trouvant toujours en situation de handicap, en raison du blocage des routes.





Youssef Zein, le porte-parole du Hezbollah, avait indiqué à L'Orient-Le Jour fin juillet après l'annonce du jugement que Mohammad Ayad n’est pas encarté au parti mais « appartient à des groupes de soutien et prend part à plusieurs de ses activités en raison de ses convictions. »

Si des tensions ont toujours eu lieu entre la population au Liban-Sud, proche du Hezbollah et de son allié le mouvement Amal, et les patrouilles de la Finul, celles-ci ont connu une recrudescence depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël, le 27 novembre 2024, alors que les Casques bleus soutiennent l'armée libanaise dans son démantèlement des infrastructures du Hezbollah au sud du Litani. Le 14 février 2025, un officier onusien avait été blessé dans l'attaque d'un convoi de la Finul qui passait sur une route près de l'aéroport de Beyrouth, dans la banlieue sud de Beyrouth.