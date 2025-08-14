Kassem a reçu Larijani, et l'a remercié pour « le soutien iranien au Liban et à la résistance »

Le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem a reçu mercredi soir le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Larijani, qu’il a remercié pour le « soutien au Liban et à la résistance. »

M. Larijani a effectué une tournée auprès des responsables libanais pendant la journée de mercredi, au cours de laquelle il a rencontré le chef de l’État Joseph Aoun, et le Premier ministre Nawaf Salam, qui ont dénoncé la position de Téhéran, alors que des responsables iraniens avaient rejeté le plan du gouvernement libanais pour récupérer le monopole des armes, et donc désarmer le Hezbollah. Le responsable iranien avait également été reçu par le président de la Chambre Nabih Berry, un allié du parti chiite. Il a affirmé que l’Iran ne s’ingérait pas dans les affaires intérieures libanaises.





Au cours de sa réunion avec Naïm Kassem, annoncée dans un bref communiqué du parti, il a « remercié la République islamique pour son soutien continu au Liban et à la résistance contre l’ennemi israélien ». Il a également salué le fait que Téhéran veut défendre « l’unité, la souveraineté et l’indépendance du Liban » et souhaité des « relations fraternelles entre les peuples libanais et iranien ».

Ali Larijani s’était également rendu dans la soirée de mercredi sur la tombe de Hassan Nasrallah, prédécesseur de Naïm Kassem, d’où il avait déclaré aux « jeunes du Hezbollah » : « Si vous voulez avancer sur la voie de Nasrallah, votre devoir est de tenir bon et de persévérer dans la résistance ».

Ali Larijani avait insisté lors de ses réunions sur son refus d'une décision libanaise de désarmer le parti chiite avant la fin de l'année et plaidé pour un « dialogue amical, exhaustif et sérieux au Liban ».