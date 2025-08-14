Menu
Politique - Liban

Kassem a reçu Larijani, et l'a remercié pour « le soutien iranien au Liban et à la résistance »

Le chef du Hezbollah a reçu l'émissaire iranien après que ce dernier se soit recueilli au mausolée de Hassan Nasrallah, dans la banlieue sud de Beyrouth.

L'OLJ / le 14 août 2025 à 11h56,

Kassem a reçu Larijani, et l'a remercié pour « le soutien iranien au Liban et à la résistance »

Un membre du Hezbollah sur la route de l'aéroport de Beyrouth, lors d'un rassemblement accueillant l'émissaire iranien Ali Larijani, le 13 août 2025. Photo Mohammad Yassine / L'Orient-Le Jour

Le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem a reçu mercredi soir le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Larijani, qu’il a remercié pour le « soutien au Liban et à la résistance. »

M. Larijani a effectué une tournée auprès des responsables libanais pendant la journée de mercredi, au cours de laquelle il a rencontré le chef de l’État Joseph Aoun, et le Premier ministre Nawaf Salam, qui ont dénoncé la position de Téhéran, alors que des responsables iraniens avaient rejeté le plan du gouvernement libanais pour récupérer le monopole des armes, et donc désarmer le Hezbollah. Le responsable iranien avait également été reçu par le président de la Chambre Nabih Berry, un allié du parti chiite. Il a affirmé que l’Iran ne s’ingérait pas dans les affaires intérieures libanaises.

Lire aussi

Larijani défie la volonté de Beyrouth, mais Aoun et Salam ne lâchent rien


Au cours de sa réunion avec Naïm Kassem, annoncée dans un bref communiqué du parti, il a « remercié la République islamique pour son soutien continu au Liban et à la résistance contre l’ennemi israélien ». Il a également salué le fait que Téhéran veut défendre « l’unité, la souveraineté et l’indépendance du Liban » et souhaité des « relations fraternelles entre les peuples libanais et iranien ».

Ali Larijani s’était également rendu dans la soirée de mercredi sur la tombe de Hassan Nasrallah, prédécesseur de Naïm Kassem, d’où il avait déclaré aux « jeunes du Hezbollah » : « Si vous voulez avancer sur la voie de Nasrallah, votre devoir est de tenir bon et de persévérer dans la résistance ».

Ali Larijani avait insisté lors de ses réunions sur son refus d'une décision libanaise de désarmer le parti chiite avant la fin de l'année et plaidé pour un « dialogue amical, exhaustif et sérieux au Liban ».

commentaires (1)

L'internationale des losers.

Moi

12 h 21, le 14 août 2025

Commentaires (1)

  • L'internationale des losers.

    Moi

    12 h 21, le 14 août 2025

