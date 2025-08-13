Rassamny promet des « solutions radicales » pour approvisionner l'aéroport en électricité

Après que l'aéroport international de Beyrouth (AIB) a connu une panne d'électricité de plusieurs heures probablement causée par la vague de chaleur actuelle qui touche le Liban, la direction générale de l'Aviation civile a annoncé mercredi que le ministre des Travaux publics et des Transports, Fayez Rassamny, coordonne étroitement avec le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Joe Saddi, et Électricité du Liban afin de « faire face aux répercussions de la panne et de mettre en place des solutions radicales qui garantissent un approvisionnement énergétique stable et fiable ».

Depuis mardi, des témoignages en ligne ont fait état de coupures temporaires d'électricité et de climatisation à l'AIB. Une vidéo publiée sur la page Instagram « alarabiya.lebanon », affiliée au réseau d'information saoudien al-Arabiya, montrait de longues files d'attente de personnes souffrant de la chaleur à l'aéroport, suscitant des condamnations dans la section des commentaires. « Comme chaque été... » a commenté un utilisateur, tandis qu'un autre écrivait : « Il n'y a pas de générateur ? Même avec les billets d'avion les plus chers, le service est le pire. » D'autres ont toutefois minimisé la gravité de l'incident. Une utilisatrice a notamment indiqué qu'elle venait justement de se trouver à l'aéroport et que « tout s'était déroulé sans aucun problème ».

La « saison la plus intense » de l'année à l'AIB

Confirmant la panne d'électricité, l'Aviation civile a souligné mercredi qu'elle est survenue « en pleine vague de chaleur et alors que l'aéroport enregistre sa saison de voyage la plus intense de l'année. » Cette panne a affecté la « capacité de climatisation, au moment où le nombre de départs a atteint près de 20 000 passagers par jour, soit presque le double de la moyenne du mois dernier, tandis que le nombre d'arrivées s'établit autour de 14 000 par jour. »





« Cela coïncide avec le départ d'un grand nombre de pèlerins vers l'Irak à l'occasion de +l'Arbaïn+ », qui marque les quarante jours après la commémoration de Achoura, soit l'anniversaire de la mort du calife Hussein, petit-fils du prophète Mahomet et troisième imam chiite. À cette occasion, « environ 12 000 personnes étaient attendues au départ cette semaine et devaient revenir à la fin de celle-ci, en plus de l'arrivée d'environ 8 000 touristes irakiens, profitant des offres lancées par les compagnies aériennes pour remplir les vols entrants, », peut-on encore lire dans le communiqué. « Face à cette pression exceptionnelle sur les installations aéroportuaires, le ministre des Travaux publics et des Transports « coordonne étroitement » avec son collègue au ministère de l'Énergie et de l'Eau et le fournisseur public EDL « afin de faire face aux répercussions de la panne et de mettre en place des solutions radicales qui garantissent un approvisionnement énergétique stable et fiable. »

Par ailleurs, la direction générale a exprimé ses « regrets pour tout désagrément ou retard causé aux passagers ou au personnel de l'aéroport » et a affirmé sa « coopération avec les autorités concernées afin d'assurer la stabilité des opérations à l'aéroport », tout en saluant la « patience » des voyageurs et les « efforts exceptionnels » du personnel de l'AIB et des membres des différents services de sécurité.