Sam Ghazal sur scène : humour, sincérité et un irrésistible accent de Bécharré

La salle était comble le dernier soir de la représentation de Ly chabakna ykhalessna. Le théâtre Monnot affichait complet et les conversations se murmuraient tandis que les retardataires s'installaient. La scène, empreinte d'un calme mêlé à une attente, donnait le ton des histoires à venir, entre rire et absurdité.Youssef Chankar, ancien prisonnier et conteur de 57 ans, qui joue ici son propre rôle, apparaît sur scène et prend la parole en premier. D'une voix mesurée mais douce, il partage avec pudeur et sincérité ses trente années derrière les barreaux et sa capacité à endurer le pire dans ce cruel univers carcéral. Puis Zeina Daccache, metteuse en scène, comédienne et psychologue, s'avance, ses mots retraçant les six dernières années de troubles au Liban : la mort de ses parents, son mariage avec un Jordanien,...

