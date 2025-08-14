Sam Ghazal sur scène : humour, sincérité et un irrésistible accent de Bécharré
À seulement 24 ans, Sam Ghazal se fait une place sur la scène comique libanaise, des soirées stand-up à la dernière pièce de théâtre de Zeina Daccache, « Ly chabakna ykhalessna », insufflant du rire même dans les histoires les plus graves, avec une pointe d’accent qui lui va bien.
Sam Ghazal, de l'humour avec un petit plus, son accent irrésistible. Photo Awk.ward
La salle était comble le dernier soir de la représentation de Ly chabakna ykhalessna. Le théâtre Monnot affichait complet et les conversations se murmuraient tandis que les retardataires s'installaient. La scène, empreinte d'un calme mêlé à une attente, donnait le ton des histoires à venir, entre rire et absurdité.Youssef Chankar, ancien prisonnier et conteur de 57 ans, qui joue ici son propre rôle, apparaît sur scène et prend la parole en premier. D'une voix mesurée mais douce, il partage avec pudeur et sincérité ses trente années derrière les barreaux et sa capacité à endurer le pire dans ce cruel univers carcéral. Puis Zeina Daccache, metteuse en scène, comédienne et psychologue, s'avance, ses mots retraçant les six dernières années de troubles au Liban : la mort de ses parents, son mariage avec un Jordanien, sa maternité et les défis...
