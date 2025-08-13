Menu
Dernières Infos - Guerre

L'armée israélienne a « approuvé » le nouveau plan des opérations pour Gaza


AFP / le 13 août 2025 à 11h56,

Un soldat de l’armée israélienne marche près d’un char de combat déployé à une position le long de la frontière avec la bande de Gaza et le sud d’Israël, le 29 juillet 2025. Jack GUEZ / AFP

Le chef de l'armée israélienne a « approuvé » le nouveau plan des opérations militaires « à venir à Gaza », indique un communiqué de l'armée publié mercredi.

« Le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a tenu aujourd'hui (mercredi) une discussion au cours de laquelle il a approuvé le cadre principal du plan opérationnel de l'armée dans la bande de Gaza », annonce ce communiqué.

