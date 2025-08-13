L'armée israélienne a « approuvé » le nouveau plan des opérations pour Gaza

Le chef de l'armée israélienne a « approuvé » le nouveau plan des opérations militaires « à venir à Gaza », indique un communiqué de l'armée publié mercredi.

« Le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a tenu aujourd'hui (mercredi) une discussion au cours de laquelle il a approuvé le cadre principal du plan opérationnel de l'armée dans la bande de Gaza », annonce ce communiqué.