Noor Alyacoubi : Anas n’était pas seulement un journaliste, c’était la voix de Gaza

Le journaliste d'al-Jazeera Anas al-Sharif, lors d'un reportage dans la ville de Gaza, le 13 août 2024. Photo d'archives Dawoud Abu Alkas/Reuters
Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherches, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Dans L’Orient-Le Jour, elle rend hommage au jeune journaliste phare d'al-Jazeera dans l'enclave, Anas al-Sharif. La nuit a été difficile. Non pas en raison des traînées de roquettes qui illuminaient le ciel de Gaza. Ou des frappes aériennes qui pilonnaient le sol devant les chars avançant vers la ville éponyme. Ni même à cause des rumeurs sinistres selon lesquelles Gaza pourrait être à nouveau occupée, ses habitants chassés de leurs maisons pour la enième fois.Ça a été difficile parce que nous avons perdu Anas. Anas al-Sharif, “le noble”. C’était peu avant 23 heures. Je m'apprêtais à aller me coucher lorsque j'ai reçu le message de mon frère...
