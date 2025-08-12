Menu
Moyen-Orient - Lettre de Gaza

Noor Alyacoubi : Anas n’était pas seulement un journaliste, c’était la voix de Gaza

Le journaliste Anas al-Sharif, qui travaillait pour al-Jazeera, a été tué dimanche 10 août au soir dans une frappe ciblée israélienne devant l'hôpital al-Chifa de la ville de Gaza.

Noor ALYACOUBI et L'OLJ, le 12 août 2025 à 00h00,

Le journaliste d'al-Jazeera Anas al-Sharif, lors d'un reportage dans la ville de Gaza, le 13 août 2024. Photo d'archives Dawoud Abu Alkas/Reuters

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherches, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Dans L’Orient-Le Jour, elle rend hommage au jeune journaliste phare d'al-Jazeera dans l'enclave, Anas al-Sharif. La nuit a été difficile. Non pas en raison des traînées de roquettes qui illuminaient le ciel de Gaza. Ou des frappes aériennes qui pilonnaient le sol devant les chars avançant vers la ville éponyme. Ni même à cause des rumeurs sinistres selon lesquelles Gaza pourrait être à nouveau occupée, ses habitants chassés de leurs maisons pour la enième fois.Ça a été difficile parce que nous avons perdu Anas. Anas al-Sharif, “le noble”. C’était peu avant 23 heures. Je m'apprêtais à aller me coucher lorsque j'ai reçu le message de mon frère...
Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherches, n'a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l'État hébreu. Dans L'Orient-Le Jour, elle rend hommage au jeune journaliste phare d'al-Jazeera dans l'enclave, Anas al-Sharif. La nuit a été difficile. Non pas en raison des traînées de roquettes qui illuminaient le ciel de Gaza. Ou des frappes aériennes qui pilonnaient le sol devant les chars avançant vers la ville éponyme. Ni même à cause des rumeurs sinistres selon lesquelles Gaza pourrait être à nouveau occupée, ses habitants chassés de leurs maisons pour la enième fois.Ça a été difficile parce que nous avons perdu Anas. Anas al-Sharif, "le noble". C'était peu avant 23 heures. Je m'apprêtais à aller me coucher lorsque...
