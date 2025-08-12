Malgré l’offensive israélienne prévue sur Gaza, les négociations remises au goût du jour

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse en anglais, le 10 août 2025 dans ses bureaux à Jérusalem. Abir Sultan/AFP
Les condamnations ne faiblissent pas depuis l’approbation le 8 août d’un plan israélien pour lancer une vaste offensive sur la ville de Gaza. De l’Union européenne aux pays arabes en passant même par l’Allemagne, qui a déclaré suspendre les exportations d’armes pouvant être utilisées à Gaza, l’annonce vendredi du cabinet de sécurité israélien est également décriée au sein de l’État hébreu. Samedi soir, 60 000 manifestants, selon les organisateurs, ont défilé dans les rues du pays pour réclamer la fin de la guerre et le retour de tous les otages encore retenus dans l’enclave, tandis que des appels à la grève générale le 17 août se sont multipliés. S’il paraissait inflexible, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a tenu dimanche après-midi à justifier que son plan était le « meilleur moyen pour mettre un terme à la guerre, et rapidement...
Les condamnations ne faiblissent pas depuis l’approbation le 8 août d’un plan israélien pour lancer une vaste offensive sur la ville de Gaza. De l’Union européenne aux pays arabes en passant même par l’Allemagne, qui a déclaré suspendre les exportations d’armes pouvant être utilisées à Gaza, l’annonce vendredi du cabinet de sécurité israélien est également décriée au sein de l’État hébreu. Samedi soir, 60 000 manifestants, selon les organisateurs, ont défilé dans les rues du pays pour réclamer la fin de la guerre et le retour de tous les otages encore retenus dans l’enclave, tandis que des appels à la grève générale le 17 août se sont multipliés. S’il paraissait inflexible, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a tenu dimanche après-midi à justifier que son plan était le « meilleur moyen...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.