Malgré l’offensive israélienne prévue sur Gaza, les négociations remises au goût du jour

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Les condamnations ne faiblissent pas depuis l’approbation le 8 août d’un plan israélien pour lancer une vaste offensive sur la ville de Gaza. De l’Union européenne aux pays arabes en passant même par l’Allemagne, qui a déclaré suspendre les exportations d’armes pouvant être utilisées à Gaza, l’annonce vendredi du cabinet de sécurité israélien est également décriée au sein de l’État hébreu. Samedi soir, 60 000 manifestants, selon les organisateurs, ont défilé dans les rues du pays pour réclamer la fin de la guerre et le retour de tous les otages encore retenus dans l’enclave, tandis que des appels à la grève générale le 17 août se sont multipliés. S’il paraissait inflexible, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a tenu dimanche après-midi à justifier que son plan était le « meilleur moyen pour mettre un terme à la guerre, et rapidement...

Les condamnations ne faiblissent pas depuis l’approbation le 8 août d’un plan israélien pour lancer une vaste offensive sur la ville de Gaza. De l’Union européenne aux pays arabes en passant même par l’Allemagne, qui a déclaré suspendre les exportations d’armes pouvant être utilisées à Gaza, l’annonce vendredi du cabinet de sécurité israélien est également décriée au sein de l’État hébreu. Samedi soir, 60 000 manifestants, selon les organisateurs, ont défilé dans les rues du pays pour réclamer la fin de la guerre et le retour de tous les otages encore retenus dans l’enclave, tandis que des appels à la grève générale le 17 août se sont multipliés. S’il paraissait inflexible, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a tenu dimanche après-midi à justifier que son plan était le « meilleur moyen...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte