Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Lifestyle - La mode

Entre armure et dentelle, Tony Ward joue avec l’ombre

Pour le couturier libanais Tony Ward, le vêtement est d’abord architecture. Sa collection automne-hiver 2025-26 réaffirme son penchant pour une haute couture théâtrale qui dit, au fond, « je ne suis pas celle que vous croyez ».

OLJ / Par Fifi ABOU DIB, le 14 août 2025 à 09h17,

Entre armure et dentelle, Tony Ward joue avec l’ombre

La collection automne hiver 2025-26 de Tony Ward, théâtralité et expression de soi. Photos Tony Ward/ Montage Jaimee Haddad/ L'OLJ

Le lundi 7 juillet, à l’hôtel Pozzo di Borgo, vénérable demeure parisienne où flotte encore l’esprit de Karl Lagerfeld qui y a vécu et travaillé, le couturier libanais Tony Ward transformait, en pleine semaine de la haute couture, le grand salon en scène de théâtre. En ce début d’après-midi d’été parisien où le soleil s’invitait par les verrières, ajoutant au décor intérieur le romantisme du jardin arboré, les invités – presse internationale et fidèles de la maison – prenaient place dans le murmure feutré des grands rendez-vous.Fleurs carnivores en 3DQuand Tony Ward a donné le coup d’envoi, ce n’était pas sur un simple défilé couture de la saison automne-hiver 2025/26 mais un bal masqué contemporain, pensé comme un opéra. Les masques d’acier et bijoux de tête qu’arboraient les mannequins n’avaient rien de protecteur ou gratuitement...
Le lundi 7 juillet, à l’hôtel Pozzo di Borgo, vénérable demeure parisienne où flotte encore l’esprit de Karl Lagerfeld qui y a vécu et travaillé, le couturier libanais Tony Ward transformait, en pleine semaine de la haute couture, le grand salon en scène de théâtre. En ce début d’après-midi d’été parisien où le soleil s’invitait par les verrières, ajoutant au décor intérieur le romantisme du jardin arboré, les invités – presse internationale et fidèles de la maison – prenaient place dans le murmure feutré des grands rendez-vous.Fleurs carnivores en 3DQuand Tony Ward a donné le coup d’envoi, ce n’était pas sur un simple défilé couture de la saison automne-hiver 2025/26 mais un bal masqué contemporain, pensé comme un opéra. Les masques d’acier et bijoux de tête qu’arboraient les...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut