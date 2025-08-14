Entre armure et dentelle, Tony Ward joue avec l’ombre

Le lundi 7 juillet, à l’hôtel Pozzo di Borgo, vénérable demeure parisienne où flotte encore l’esprit de Karl Lagerfeld qui y a vécu et travaillé, le couturier libanais Tony Ward transformait, en pleine semaine de la haute couture, le grand salon en scène de théâtre. En ce début d’après-midi d’été parisien où le soleil s’invitait par les verrières, ajoutant au décor intérieur le romantisme du jardin arboré, les invités – presse internationale et fidèles de la maison – prenaient place dans le murmure feutré des grands rendez-vous.Fleurs carnivores en 3DQuand Tony Ward a donné le coup d’envoi, ce n’était pas sur un simple défilé couture de la saison automne-hiver 2025/26 mais un bal masqué contemporain, pensé comme un opéra. Les masques d’acier et bijoux de tête qu’arboraient les...

