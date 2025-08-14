Entre armure et dentelle, Tony Ward joue avec l’ombre
Pour le couturier libanais Tony Ward, le vêtement est d’abord architecture. Sa collection automne-hiver 2025-26 réaffirme son penchant pour une haute couture théâtrale qui dit, au fond, « je ne suis pas celle que vous croyez ».
La collection automne hiver 2025-26 de Tony Ward, théâtralité et expression de soi. Photos Tony Ward/ Montage Jaimee Haddad/ L'OLJ
Le lundi 7 juillet, à l’hôtel Pozzo di Borgo, vénérable demeure parisienne où flotte encore l’esprit de Karl Lagerfeld qui y a vécu et travaillé, le couturier libanais Tony Ward transformait, en pleine semaine de la haute couture, le grand salon en scène de théâtre. En ce début d’après-midi d’été parisien où le soleil s’invitait par les verrières, ajoutant au décor intérieur le romantisme du jardin arboré, les invités – presse internationale et fidèles de la maison – prenaient place dans le murmure feutré des grands rendez-vous.Fleurs carnivores en 3DQuand Tony Ward a donné le coup d’envoi, ce n’était pas sur un simple défilé couture de la saison automne-hiver 2025/26 mais un bal masqué contemporain, pensé comme un opéra. Les masques d’acier et bijoux de tête qu’arboraient les mannequins n’avaient rien de protecteur ou gratuitement...
