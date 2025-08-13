Ali Larijani à son arrivée à Beyrouth : Nous nous efforcerons toujours de défendre les intérêts suprêmes du Liban

Arrivé tôt mercredi à Beyrouth, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a déclaré depuis l'Aéroport international de Beyrouth (AIB) que l'Iran a l'intention de toujours « défendre les intérêts suprêmes du Liban ». Le déplacement de cet émissaire iranien a lieu alors que l'Iran a exprimé à de nombreuses reprises son opposition à la décision du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah, soutenu par Téhéran.

S'exprimant depuis le salon d'honneur de l'AIB, où il a été accueilli par un représentant du ministère des Affaires étrangères, Rodrigue Khoury, ainsi que par des délégations du mouvement chiite Amal, du Hezbollah, du mouvement palestinien Hamas et du Jihad islamique, selon la chaîne al-Manar, M. Larijani a souligné que l'Iran « soutiendra le peuple libanais quelles que soient les circonstances ». « Nous nous efforcerons de défendre les intérêts suprêmes du Liban », a-t-il dit.





De son côté, le représentant du président de la Chambre, Nabih Berry, et membre de la direction du mouvement Amal, Khalil Hamdane, a salué, dans un mot de bienvenue, le fait que l'Iran « a toujours été aux côtés du Liban et de son peuple dans les moments les plus difficiles et les épreuves les plus dures ». Rappelant les « agressions quotidiennes » d'Israël sur le Liban, il a dit apprécier la visite de l'émissaire iranien, dans laquelle il voit un signe de « soutien et solidarité ».

« Khoch Amadid, Ahla w sahla »

La sortie de l'aéroport du convoi du responsable iranien a été accueillie par des dizaines de partisans du Hezbollah. Des panneaux avaient été installés notamment avec les portraits de M. Larijani et du guide suprême iranien Ali Khamenei, portant les mots « Khoch Amadid, Ahla w sahla », soit Bienvenue en persan et en arabe. Des manifestants tenaient également une banderole sur laquelle on pouvait lire que le Hezbollah ne va pas abandonner ses armes «Même si les humains et les djinns s’unissent», une expression tirée du Coran, selon des images de notre photo-journaliste sur place, Mohammad Yassine.

Des partisans du Hezbollah accueillant le convoi de l'émissaire iranien Ali Larijani sur la route de l'aéroport de Beyrouth, le 13 août 2025. Photo Mohammad Yassine / L'Orient-Le Jour





M. Larijani a ensuite été reçu à 11h à Baabda par le président Joseph Aoun. Il devrait également être reçu par le président du Parlement Nabih Berry à Aïn el-Tiné à midi, et par le Premier ministre Nawaf Salam au Grand Sérail à 18 heures. Le responsable iranien rencontrera également des personnalités spirituelles et politiques libanaises, ainsi que des personnalités parlementaires, politiques et partisanes libanaises et palestiniennes à 16h30 au siège de l'ambassade d'Iran.

La visite de M. Larijani à Beyrouth coïncide avec de nombreuses échéances et les tournées de plusieurs autres envoyés, au premier rang desquels l’émissaire américain Tom Barrack, qui sera accompagné par Morgan Ortagus, sa prédécesseure. La France prépare également une visite de son envoyé, Jean-Yves Le Drian, dans le cadre de la préparation d’une conférence internationale de soutien à la reconstruction du Liban. D’autres informations évoquent une visite prévue de l’envoyé saoudien Yazid ben Farhane.