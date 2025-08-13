Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Éclairage

Entre le Hezbollah et l'État, Yassine Jaber tente de trouver l'équilibre

Le ministre des Finances, qui s’est ouvertement prononcé en faveur du monopole des armes, semble coordonner son action avec Nabih Berry.

OLJ / Par Jeanine JALKH, le 13 août 2025 à 00h00,

Entre le Hezbollah et l'État, Yassine Jaber tente de trouver l'équilibre

Le ministre des Finances, Yassine Jaber, au palais présidentiel de Baabda. le 11 février 2025. Photo Anwar Amro/AFP

Alors que son absence des séances successives du gouvernement qui ont consacré le principe du monopole des armes par l’État a été très remarquée, sa position exprimée dimanche l’a été encore plus. Dans un discours prononcé à Nabatiyé, le ministre des Finances, Yassine Jaber, a affirmé que le monopole des armes était « une priorité ». Une position d'autant plus avancée de la part d’un ministre relevant de la part du tandem chiite, puisqu'il est proche du président du Parlement, Nabih Berry. Lundi, il a toutefois opéré un léger retour en arrière, affirmant, dans un entretien à la chaîne LBCI, que s'il souhaite que l’armée « puisse avoir une emprise sur l’ensemble du territoire », la question reste de savoir quelles sont les garanties pour qu’Israël permette le retour à la stabilité du Liban. Il a également précisé dans son...
Alors que son absence des séances successives du gouvernement qui ont consacré le principe du monopole des armes par l’État a été très remarquée, sa position exprimée dimanche l’a été encore plus. Dans un discours prononcé à Nabatiyé, le ministre des Finances, Yassine Jaber, a affirmé que le monopole des armes était « une priorité ». Une position d'autant plus avancée de la part d’un ministre relevant de la part du tandem chiite, puisqu'il est proche du président du Parlement, Nabih Berry. Lundi, il a toutefois opéré un léger retour en arrière, affirmant, dans un entretien à la chaîne LBCI, que s'il souhaite que l’armée « puisse avoir une emprise sur l’ensemble du territoire », la question reste de savoir quelles sont les garanties pour qu’Israël permette le retour à la stabilité du...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut