Entre le Hezbollah et l'État, Yassine Jaber tente de trouver l'équilibre

Alors que son absence des séances successives du gouvernement qui ont consacré le principe du monopole des armes par l’État a été très remarquée, sa position exprimée dimanche l’a été encore plus. Dans un discours prononcé à Nabatiyé, le ministre des Finances, Yassine Jaber, a affirmé que le monopole des armes était « une priorité ». Une position d'autant plus avancée de la part d’un ministre relevant de la part du tandem chiite, puisqu'il est proche du président du Parlement, Nabih Berry. Lundi, il a toutefois opéré un léger retour en arrière, affirmant, dans un entretien à la chaîne LBCI, que s'il souhaite que l’armée « puisse avoir une emprise sur l’ensemble du territoire », la question reste de savoir quelles sont les garanties pour qu’Israël permette le retour à la stabilité du...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte