Larijani, Barrack, Le Drian... Beyrouth se prépare à un nouveau ballet diplomatique
Tous les yeux seront rivés mercredi sur la réunion entre le responsable iranien et Nabih Berry.
le 13 août 2025 à 00h00,
Le commandant de l'armée, Rodolphe Haykal, reçu mardi par le président du Parlement, Nabih Berry, à Aïn el-Tiné. Photo Parlement
Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, est attendu mercredi à Beyrouth. Avant son départ pour l'Irak – où il a entamé sa tournée régionale –, il a évoqué les relations historiques entre l'Iran et Jabal Amel (nom historique du Liban-Sud). Il a rappelé que ce sont les ulémas de cette région qui ont répandu le chiisme en Iran. En soulignant cette relation historique, M. Larijani porte un message clair : Téhéran ne compte pas renoncer à son influence au Liban.La visite de l'émissaire iranien à Beyrouth coïncide avec de nombreuses échéances et les tournées de plusieurs autres envoyés, au premier rang desquels l’émissaire américain Tom Barrack – qui sera accompagné par Morgan Ortagus, sa prédécesseure. Les Français préparent également une visite de leur envoyé, Jean-Yves Le Drian, dans le...
