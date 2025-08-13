Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Éclairage

Le rapprochement Joumblatt-Arslane : de Soueida en 2025 aux urnes en 2026 ?

Les deux adversaires druzes se sont rencontrés à plusieurs reprises pour « unifier les rangs de la communauté », notamment après les affrontements dans la province syrienne.

Par Yara ABI AKL, le 13 août 2025 à 00h00,

Le rapprochement Joumblatt-Arslane : de Soueida en 2025 aux urnes en 2026 ?

L'ex-chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt, s'entretenant avec son adversaire historique, Talal Arslane, à Clemenceau, le 23 juillet 2025. Photo fournie par le PSP

Depuis le début du dernier round des affrontements intercommunautaires à Soueida, province druze du sud de la Syrie, en juillet, les deux principaux leaders de cette communauté au Liban, Walid Joumblatt et son rival historique, Talal Arslane, se sont entretenus pas moins de six fois. Dernière en date, la réunion qui s'est tenue lundi à Baalechmay (Aley) à l'occasion d'une tournée auprès des dignitaires de la communauté.Ce n'est pas la première fois que les deux adversaires tentent de se rapprocher. Sauf que cette fois-ci, la démarche tire toute son importance de son contexte tendu. À l'heure où les druzes en Syrie s'éloignent de plus en plus du nouveau pouvoir à Damas, Walid Joumblatt – qui ne cache pas son soutien au président syrien Ahmad el-Chareh – se retrouve fragilisé, voire dépassé par sa base. De son côté,...
Depuis le début du dernier round des affrontements intercommunautaires à Soueida, province druze du sud de la Syrie, en juillet, les deux principaux leaders de cette communauté au Liban, Walid Joumblatt et son rival historique, Talal Arslane, se sont entretenus pas moins de six fois. Dernière en date, la réunion qui s'est tenue lundi à Baalechmay (Aley) à l'occasion d'une tournée auprès des dignitaires de la communauté.Ce n'est pas la première fois que les deux adversaires tentent de se rapprocher. Sauf que cette fois-ci, la démarche tire toute son importance de son contexte tendu. À l'heure où les druzes en Syrie s'éloignent de plus en plus du nouveau pouvoir à Damas, Walid Joumblatt – qui ne cache pas son soutien au président syrien Ahmad el-Chareh – se retrouve fragilisé, voire dépassé...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut