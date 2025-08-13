Le rapprochement Joumblatt-Arslane : de Soueida en 2025 aux urnes en 2026 ?

Depuis le début du dernier round des affrontements intercommunautaires à Soueida, province druze du sud de la Syrie, en juillet, les deux principaux leaders de cette communauté au Liban, Walid Joumblatt et son rival historique, Talal Arslane, se sont entretenus pas moins de six fois. Dernière en date, la réunion qui s'est tenue lundi à Baalechmay (Aley) à l'occasion d'une tournée auprès des dignitaires de la communauté.Ce n'est pas la première fois que les deux adversaires tentent de se rapprocher. Sauf que cette fois-ci, la démarche tire toute son importance de son contexte tendu. À l'heure où les druzes en Syrie s'éloignent de plus en plus du nouveau pouvoir à Damas, Walid Joumblatt – qui ne cache pas son soutien au président syrien Ahmad el-Chareh – se retrouve fragilisé, voire dépassé...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte