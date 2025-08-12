Lancement au Liban d'une « application touristique intelligente »

L'intelligence artificielle... au service du tourisme. Une « application touristique intelligente », selon les mots du ministre d’État pour la Technologie de l'information et de l’Intelligence artificielle Kamal Shehadi, ainsi que la ministre du Tourisme Laura Lahoud, a été lancée mardi. Elle fonctionne comme un répertoire des sites touristiques, appelé à grandir à mesure que les sites eux-mêmes s'y enregistrent, avec un module permettant d'interroger la base de données, sur un modèle de langage de la compagnie OpenAI.

L'application, nommée « Ministry of tourism Lebanon », est d'ores et déjà disponible sur macOS et Android. « Elle ne se substitue à aucune application (de tourisme), mais les met toutes en lien, par l'intelligence artificielle », résume le bureau de presse du ministère du Tourisme, contacté par L'Orient-Le Jour.

« Ces applications tracent pour nous les cartes des sites archéologiques, ou les itinéraires de randonnées en montagne, les adresses des maisons d’hôtes, ou encore les lieux de pèlerinage et de tourisme religieux (...) Aujourd’hui, nous lançons un nouvel outil qui ne vient pas concurrencer ces initiatives privées, mais plutôt les compléter et les mettre en avant », a indiqué Laura Lahoud, durant la présentation mardi de l'application au ministère du Tourisme.









« L’application fonctionne comme un assistant personnel utilisant l’intelligence artificielle, pour fournir des orientations, des conseils et des suggestions dans le domaine du tourisme au Liban, dans tous ses détails » a indiqué de son côté Kamal Shehadi. « Que puis-je faire à Tripoli aujourd’hui entre 10 h et 16 h ? Comment remplir cinq jours d’activités adaptées à mes enfants âgés de 10 à 14 ans ? » sont par exemple des questions qui peuvent être posées sur l'application, a illustré pour sa part Laura Lahoud.

Bien que l’interface de l’application soit en anglais, l’intelligence artificielle répond dans la langue de l’utilisateur. L'application « puise dans les les données de 2 400 sites spécialisés dans le tourisme au Liban – un chiffre appelé à augmenter avec le temps » a poursuivi Kamal Shehadi.

Le ministre a enfin souligné que l'application « aidera les propriétaires de petites et moyennes entreprises touristiques à atteindre le public, d’autant plus qu’ils peuvent y ajouter des informations sur leurs établissements ». Elle vise à « faciliter la vie des citoyens et des touristes au Liban » a-t-il conclu.