Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Société - Météo

Un « dôme de chaleur » asphyxie le Liban : explications et recommandations

Les enfants, les personnes âgées et celles souffrant d’hypertension ou de maladies cardiaques sont particulièrement vulnérables.

Par Yara Sarkis, le 13 août 2025 à 00h00,

Un « dôme de chaleur » asphyxie le Liban : explications et recommandations

Une vue de Beyrouth. João Sousa/L'Orient-Le Jour

La vague de chaleur exceptionnelle sous laquelle le Liban suffoque depuis vendredi dernier ne devrait se dissiper qu’à partir de « ce vendredi après-midi », selon Marc Wehaïbé, directeur du service météorologique libanais, à la Direction générale de l'Aviation civile. « On amorcera alors une baisse et, samedi, le recul sera marqué. Les températures anormalement élevées devraient ensuite se stabiliser à des valeurs normales », explique-t-il. Une chaleur estivale qui a été jusqu'à causer un black-out du réseau haute tension d’Électricité du Liban (EDL) pendant le week-end, tandis que les coupures d’électricité persistent dans certaines régions. Le phénomène actuel est lié à une zone de haute pression anticyclonique, soit un véritable « dôme de chaleur », décrit-il. Que se passe-t-il exactement et comment y faire face ?...
La vague de chaleur exceptionnelle sous laquelle le Liban suffoque depuis vendredi dernier ne devrait se dissiper qu’à partir de « ce vendredi après-midi », selon Marc Wehaïbé, directeur du service météorologique libanais, à la Direction générale de l'Aviation civile. « On amorcera alors une baisse et, samedi, le recul sera marqué. Les températures anormalement élevées devraient ensuite se stabiliser à des valeurs normales », explique-t-il. Une chaleur estivale qui a été jusqu'à causer un black-out du réseau haute tension d’Électricité du Liban (EDL) pendant le week-end, tandis que les coupures d’électricité persistent dans certaines régions. Le phénomène actuel est lié à une zone de haute pression anticyclonique, soit un véritable « dôme de chaleur », décrit-il. Que se passe-t-il...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut