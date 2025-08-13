Un « dôme de chaleur » asphyxie le Liban : explications et recommandations

La vague de chaleur exceptionnelle sous laquelle le Liban suffoque depuis vendredi dernier ne devrait se dissiper qu’à partir de « ce vendredi après-midi », selon Marc Wehaïbé, directeur du service météorologique libanais, à la Direction générale de l'Aviation civile. « On amorcera alors une baisse et, samedi, le recul sera marqué. Les températures anormalement élevées devraient ensuite se stabiliser à des valeurs normales », explique-t-il. Une chaleur estivale qui a été jusqu'à causer un black-out du réseau haute tension d’Électricité du Liban (EDL) pendant le week-end, tandis que les coupures d’électricité persistent dans certaines régions. Le phénomène actuel est lié à une zone de haute pression anticyclonique, soit un véritable « dôme de chaleur », décrit-il. Que se passe-t-il...

