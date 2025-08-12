Berry : La démission du gouvernement est hors de question

Le président du Parlement libanais Nabih Berry a affirmé mardi que « la démission du gouvernement était hors de question », alors qu'un député du Hezbollah estimait que le cabinet de Nawaf Salam « ne tiendra pas jusqu’aux prochaines élections législatives ».

« La démission du gouvernement est hors de question. La gravité des circonstances exceptionnelles que traverse le Liban exige de toutes les parties le plus haut degré de responsabilité et de sagesse », a souligné le chef du Législatif dans un entretien accordé au quotidien al-Joumhouria.

Le projet du cabinet « échouera »

Ses propos interviennent alors que le gouvernement est pointé du doigt par le Hezbollah, notamment après avoir décidé mardi et jeudi derniers, de désarmer la formation chiite ainsi que les autres groupes armés au Liban, d'ici la fin de l'année. Une décision qui a provoqué tout au long de la semaine écoulée des réactions acerbes de la part des représentants et sympathisants du tandem chiite, Amal et Hezbollah, ainsi que des manifestations de colère dans différentes régions du Liban.

Dans ce contexte, le député du Hezbollah Ihab Hamadé a affirmé que « ce qu’a fait le gouvernement constitue un coup porté au pacte national », estimant que « le peuple le fera tomber et qu'il ne tiendra pas jusqu’aux prochaines élections législatives ». Il a aussi souligné que « la résistance ne cédera pas » ses armes, estimant que le projet du cabinet Salam « échouera ».

Le Hezbollah a déjà lancé plusieurs diatribes contre la décision du gouvernement. Dernière en date : celle du vice-président du conseil politique du parti chiite, Mahmoud Comati, qui avait haussé le ton lundi, soulignant qu'il sera impossible de désarmer le parti chiite « sans verser du sang » et accusant le cabinet d'avoir « vendu la patrie ». C'est dans ce contexte trouble que le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, Ali Larijani, est attendu mercredi au Liban.