Trente-cinq ans après les chrétiens, les chiites face au crépuscule de leur domination

17 février 1974 : à Bednayel, près de Baalbeck, le leader spirituel de la communauté chiite, Moussa Sadr, ne mâche plus ses mots. « À partir d’aujourd’hui, nous ne pleurerons plus », menace-t-il. Dans son plaidoyer, le charismatique dignitaire énumère les problèmes de la Békaa et du Liban-Sud, ces régions chiites oubliées dans la précarité et l’insécurité, à une époque où le poids politique de la communauté était assez faible. « Les gens de notre confession ne doivent plus être traités comme des citoyens de seconde catégorie, insiste-t-il. Et malheureusement, l’État ne comprend que le langage de la violence. » Un mois plus tard, le mouvement Amal voit le jour. C’est le premier gémissement émis par un futur géant chiite qui se réveille.S’ensuit une longue série de bouleversements locaux et...

