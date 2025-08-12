Menu
Politique - Analyse

Trente-cinq ans après les chrétiens, les chiites face au crépuscule de leur domination

Le « front de soutien » au Hamas a explosé au visage du Hezbollah et de toute sa communauté. Mais la main tendue par l’État mais aussi par les différents protagonistes chrétiens peut encore sauver le « chiisme politique ».

Par Salah HIJAZI, le 12 août 2025 à 00h00,

Des drapeaux montrant des slogans religieux chiites devant une affiche aux effigies des chefs du Hezbollah assassinés, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine, à Yater, au Liban-Sud, en juillet 2025. Photo OLJ/Matthieu Karam

17 février 1974 : à Bednayel, près de Baalbeck, le leader spirituel de la communauté chiite, Moussa Sadr, ne mâche plus ses mots. « À partir d’aujourd’hui, nous ne pleurerons plus », menace-t-il. Dans son plaidoyer, le charismatique dignitaire énumère les problèmes de la Békaa et du Liban-Sud, ces régions chiites oubliées dans la précarité et l’insécurité, à une époque où le poids politique de la communauté était assez faible. « Les gens de notre confession ne doivent plus être traités comme des citoyens de seconde catégorie, insiste-t-il. Et malheureusement, l’État ne comprend que le langage de la violence. » Un mois plus tard, le mouvement Amal voit le jour. C’est le premier gémissement émis par un futur géant chiite qui se réveille.S’ensuit une longue série de bouleversements locaux et régionaux, notamment la guerre civile libanaise...
