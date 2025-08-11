Maroc : une militante féministe arrêtée pour propos jugés blasphématoires

Le parquet marocain a annoncé dimanche avoir placé en garde à vue la militante féministe Ibtissame Lachgar après la publication sur les réseaux sociaux d'une photo la montrant vêtue d'un t-shirt comportant des inscriptions jugées « offensantes envers Dieu ».

Militante connue en faveur des libertés individuelles, des droits des femmes et des LGBTQ+, Mme Lachgar avait publié fin juillet une image d'elle-même portant un t-shirt où apparaissait le mot « Allah » (« Dieu » en arabe) suivi de la phrase « is lesbian » (« est lesbienne » en français). La photo était accompagnée d'un texte qualifiant l'islam, « comme toute idéologie religieuse », de « fasciste, phallocrate et misogyne ». La publication a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes appelant à son arrestation.

Dans une publication sur Facebook, Mme Lachgar a affirmé être victime depuis plusieurs jours de cyberharcèlement et avoir reçu « des milliers de menaces de viol, de mort, d'appels au lynchage et à la lapidation », pour un t-shirt « avec un slogan (détourné) féministe bien connu ».

Dans un communiqué, le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat a déclaré dimanche avoir ordonné l'ouverture d'une enquête et le placement en garde à vue de la militante « conformément à la loi », à la suite de la diffusion de cette photo contenant « des expressions offensantes envers Dieu » et d' »un texte comportant une offense à la religion islamique ». « Les mesures légales adéquates seront prises à la lumière des résultats de l'enquête », a ajouté le parquet. La garde à vue au Maroc est généralement de 48 heures. Le procureur décidera ensuite des poursuites contre la prévenue.

Le code pénal marocain prévoit une peine de six mois à deux ans de prison et/ou une amende de 20.000 à 200.000 dirhams (environ 2.000 à 20.000 euros) pour toute atteinte à la religion islamique, pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison si l' »outrage » est commis par un moyen public, y compris « électronique ».