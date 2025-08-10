« Non à la guerre, oui à la paix », affirme Raï en tournée au Liban-Sud

Le patriarche maronite Béchara Raï, accompagné du nonce apostolique au Liban Paolo Borgia, a appelé dimanche à la paix et dénoncé les ravages de la guerre au cours d’une visite pastorale dans les localités situées le long de la frontière-sud du Liban, où il a été chaleureusement accueilli par les habitants.

La première étape de sa tournée a eu lieu à Debel, dans le caza de Bint Jbeil, au milieu des applaudissements nourris, des youyous et des jets de fleurs, rapporte l’Agence nationale d’information (ANI). Le patriarche Raï s’est ensuite rendu au diocèse maronite de Tyr. « Non à la guerre, oui à la paix », a-t-il clamé, soulignant que « la responsabilité d’instaurer la paix incombe autant aux citoyens qu’aux responsables ».

La localité de Qouzah dépeuplée

À Qouzah (caza de Bint Jbeil), le prélat a déploré que la localité ne soit plus habitée que par « 72 personnes » et exprimé l’espoir de voir « le village retrouver son état d’antan, car il doit vivre et résister pour préserver son patrimoine, sa terre et son existence ». « La guerre est contre toute l’humanité et n’apporte que destruction, ruine et déplacement », a insisté le chef de l’Église maronite, appelant à prier pour « une paix juste et durable au Liban ».

Critique du Hezbollah, Béchara Raï appelle régulièrement le parti chiite à remettre son arsenal à l’État et s’est à plusieurs reprises opposé dans ses homélies dominicales à l’ouverture le 8 octobre 2023 par la formation pro-iranienne d’un « front de soutien à Gaza » depuis le Liban-Sud.

Après près d’un an d’échanges de tirs transfrontaliers entre le Hezbollah et Israël, le conflit a dégénéré en guerre à grande échelle le 23 septembre 2024, avant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu fragile le 27 novembre dernier. L’armée israélienne continue de violer quotidiennement les modalités de la trêve. Les attaques israéliennes depuis cette date ont fait au moins 303 morts, selon un bilan compilé par L’Orient-Le Jour à partir des chiffres du ministère de la Santé et de l’ONU.