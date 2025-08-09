L'ordre des rédacteurs condamne le ciblage par Israël d'un journaliste au Liban-Sud

Le président de l'ordre des rédacteurs de la presse libanaise, Joseph Kosseifi, a condamné samedi « l'assassinat » la veille du journaliste Mohammad Chehadé, dont la voiture a été ciblée par un drone israélien, rapporte l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

Mohammad Chehadé a été tué dans une frappe israélienne sur la route de Zahrani, dans le caza de Nabatiyé. Il dirigeait le site d'informations en ligne « Hawana Loubnan » et était également membre du Hezbollah, selon le parti-milice qui a annoncé que la victime avait été tuée « sur la route de Jérusalem ». Le Hezbollah utilise cette expression depuis octobre 2023 et le début de sa guerre avec Israël pour évoquer ses membres et miliciens tués dans des attaques israéliennes.

Dans un communiqué publié vendredi sur son compte X, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, avait indiqué que Chehadé était un responsable de l’unité d’élite al-Radwan du Hezbollah.

Depuis le 13 octobre 2023, date de la mort de Issam Abdallah, photojournaliste de l’agence Reuters, tué par une frappe israélienne au Liban-Sud, 19 confrères ont été « visés par Israël dans ses raids et agressions », a indiqué le président de l'ordre des rédacteurs de la presse dans un communiqué. « Le journaliste et l’homme de médias, quelle que soit son appartenance, est avant tout un professionnel qui accomplit son devoir. Les chartes, usages et résolutions de l'ONU, que Tel-Aviv s’emploie constamment à violer, interdisent de le prendre pour cible en temps de guerre comme en temps de paix. », a-t-il écrit.