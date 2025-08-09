Menu
Non au maintien des silos

OLJ / Par Naïla KETTANEH KUNIGK, le 09 août 2025 à 00h00,

Il y a quelques jours, le ministre de la Culture, Ghassan Salamé, annonçait l’inscription des silos de Beyrouth, ou ce qu’il en reste, dans l’inventaire général des monuments historiques.

Nous habitons en face, nous avons eu des morts et des blessés dans notre immeuble et ceux avoisinants du fait de l’explosion au port, le 4 août 2020.

Tous les matins nous voyons cette chose monstrueuse qui a partiellement protégé, il est vrai, le centre et l’ouest de la ville, mais hélas pas notre quartier.

Remplacez donc ces silos par un vrai monument du souvenir sur base d’un concours international doté d’un jury de qualité.

Ni Dresde, ni Nuremberg, ni même Berlin n’ont gardé ce genre de monument en guise de souvenir.

East Village Building, Mar Mikhaël

Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes.

