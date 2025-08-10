May Habib, une Libanaise à la tête d’un des fleurons de l’IA de la Silicon Valley

Elle fait partie des six femmes citées dans le dernier classement de Forbes qui distingue chaque année les 50 start-up les plus prometteuses du moment dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA). À la tête de Writer, un logiciel d’IA spécialement conçu pour les entreprises, avant de devenir l’un des concurrents du célèbre ChatGPT, May Habib s’est fait une place de choix dans le monde très masculin et concurrentiel des technologies du langage. En détenant 15 % des parts de sa compagnie, valorisée à près de 2 milliards de dollars, elle est, aux côtés de Mira Murati, l'ex-directrice technique de ChatGPT, une des rares entrepreneures aux manettes d’une « licorne », selon le jargon de la Silicon Valley, à savoir l’un des fleurons de l’IA dont la valorisation dépasse le milliard de dollars. Conviée...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte