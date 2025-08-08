Travaux de réhabilitation de trois postes-frontières entre le Liban et la Syrie

Le ministère des Travaux publics et des Transports a annoncé, dans un communiqué publié vendredi, le début des travaux de réhabilitation de trois postes-frontières entre le Liban-Nord et la Syrie, détruits par des frappes israéliennes depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah et ciblés y compris après le cessez-le-feu conclu fin novembre : Arida, Abboudiyé et Sabaa Qmar (qui relie Kobayat à Wadi Khaled).

« Les équipes techniques du ministère, en coopération avec les autorités compétentes, ont entamé la mise en place de passages frontaliers temporaires afin d’assurer la continuité du trafic et de maintenir la liaison entre le Liban te la Syrie », a précisé le ministère.

Une voie de passage provisoire a notamment été construite à Arida, permettant de rétablir « entièrement » la circulation à ce niveau. Des travaux similaires sont encore en cours à Sabaa Qmar « pour permettre le passage en attendant la mise en œuvre de solutions définitives ». Enfin, ce n’est que la semaine prochaine qu’un passage provisoire sera aménagé à Abboudiyé « afin de le rendre opérationnel dans les plus brefs délais ».

Le ministère ajoute avoir opté pour ces solutions provisoires « dans l’attente de l’achèvement des études techniques globales menées en collaboration avec des bureaux de conseil spécialisés, en vue de reconstruire les trois ponts selon les normes et spécifications techniques qui prévalaient avant leur destruction par les frappes ». Il n’a cependant pas donné d’information sur le calendrier des travaux à venir.

Le ministère a enfin « réaffirmé son engagement à suivre ce dossier jusqu’au rétablissement complet des postes frontaliers dans leur état initial, garantissant ainsi la fluidité du trafic et renforçant la liaison entre le Liban et la Syrie ».