Chère abonnée, cher abonné,Le mois d’août est souvent associé à une certaine torpeur. Il fait chaud, parfois très chaud, les enfants sont en vacances, une grande partie des adultes également. C’est le mois des retrouvailles entre cousins, des grandes tablées, des baignades et des randonnées, des longues soirées entre amis.Traditionnellement, août est aussi considéré comme un mois creux en matière d’actualité.Mais pas au Liban, ni dans la région. Cette année, ici, août ressemble à une bifurcation aux allures de rupture. Elle est flagrante sur le dossier du désarmement du Hezbollah.Poursuivant ce qu’il avait initié le 5 en fixant un délai pour le monopole des armes aux mains de l’État, le Conseil des ministres a, jeudi 7 août, pris une décision historique en adoptant « les objectifs » de la feuille de...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte