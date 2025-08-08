Deux responsables du FPLP et quatre civils : qui sont les victimes de la frappe israélienne sur Masnaa

Abou Khalil Wichah, responsable au sein du FPLP tué le 7 août 2025, à Masnaa. Photo DR
Dans une frappe inédite depuis le début de la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza en octobre 2023 et celle qui s'en est suivi au Liban contre le Hezbollah, l'armée israélienne a ciblé jeudi deux responsables du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) à Masnaa (Békaa), poste-frontière entre le Liban et la Syrie, faisant six morts et 10 blessés, selon le ministère de la Santé. Cette frappe a été revendiquée vendredi par l’armée israélienne, rapporte le Haaretz. C'est la première fois que ce mouvement est ciblé au Liban depuis le dernier conflit. Fondé en 1967, il fait partie de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), avec le Fateh de Mahmoud Abbas et le Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP).Dans un communiqué, l'armée israélienne dit avoir éliminé Mohammad...
LE FPLP une autre organisation criminelle alliée au hezballah. Que faisaient ces deux personnes au Liban? Qui les protégeait ? Avaient t-ils leurs titres de séjour? Au moment où elles ont été tuées étaient t elles armées ? Qu' a donné l'enquete, après examen des voitures, des téléphones? A minima n'étant pas libanais mais palestiniens sans doute ils ont une adresse et un sponsor : A t -on interrogé les voisins, proprio, le sponsor déclaré? Ou le Liban Officiel a regardé ailleurs comme à chaque fois que hezballah risque d'etre mis en cause?
11 h 40, le 09 août 2025