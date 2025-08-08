Deux responsables du FPLP et quatre civils : qui sont les victimes de la frappe israélienne sur Masnaa

Dans une frappe inédite depuis le début de la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza en octobre 2023 et celle qui s'en est suivi au Liban contre le Hezbollah, l'armée israélienne a ciblé jeudi deux responsables du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) à Masnaa (Békaa), poste-frontière entre le Liban et la Syrie, faisant six morts et 10 blessés, selon le ministère de la Santé. Cette frappe a été revendiquée vendredi par l’armée israélienne, rapporte le Haaretz. C'est la première fois que ce mouvement est ciblé au Liban depuis le dernier conflit. Fondé en 1967, il fait partie de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), avec le Fateh de Mahmoud Abbas et le Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP).Dans un communiqué, l'armée israélienne...

