Société - Focus

« Rien n’arrête les mariages au Liban » : cet été, malgré la guerre et la crise, se dire oui envers et contre tout

Avec des budgets allant de 50 000 à un million de dollars, l’industrie libanaise des mariages prend sa revanche cette année, après une saison 2024 entachée par la guerre.

Par Lisa GOURSAUD, le 09 août 2025 à 09h08,

Un mariage tenu à Karm el-Joz, lieu de mariage dans la Békaa. Photo issue du compte Instagram de Karm el-Joz

« Cette saison est celle des extrêmes : d’un côté, des couples prudents, qui ne veulent que le nécessaire. De l’autre, des couples qui se disent ‘‘on peut mourir demain’’ et qui dépensent sans compter ! » résume Maria Boustani, chargée des événements pour Château Rweiss, lieu de mariage dans le Kesrouan. Avec un fragile cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, entériné le 27 novembre dernier et quasi quotidiennement violé par ce dernier par des frappes au Liban-Sud et dans la Békaa, une situation régionale volatile, mais aussi une inflation annuelle toujours à deux chiffres après près de six ans de crise, de l’aveu de tous, le millésime 2025 a une saveur particulière. Faisant suite à une année 2024 entravée par la guerre entre le parti chiite et l’État hébreu, avec des annulations et reports de mariage en cascade, l’industrie tient sa...
Coutumes d’un autre temps. Kitch et sans vergogne certains

Zampano

10 h 23, le 09 août 2025

  • Félicitations aux jeunes mariés et merci de choisir le Liban et non un autre pays.

    Georges Zehil Daniele

    09 h 18, le 09 août 2025

